Российские синхронистки Ромашина и Колесниченко выиграли золото ОИ
Россиянки Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко завоевали золото летних Олимпийских игр-2020 в соревновании дуэтов.
Россиянки Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко завоевали золото летних Олимпийских игр-2020 в соревновании дуэтов.
Второе место досталось китаянкам Сюэчэнь Хуан и Веньянь Сунь. Бронза у представительниц Украины Марты Фединой и Анастасии Савчук.
Россиянки набрали в технической программе 97,1079 балла, в произвольной - 98,8000 балла. Их сумма составила 195,9079.
Svetlana Kolesnichenko and Svetlana Romashina— Olympics (@Olympics) August 4, 2021
of #ROC win #Gold in the women’s #ArtisticSwimming duet.#StrongerTogether | #Tokyo2020 | @FINA1908 pic.twitter.com/DCpdYrgPr6
Серебро выиграли представители Китая Хуан Сюэчэнь и Сунь Вэньянь (192,4499). Третье место заняли украинки Марта Федина и Анастасия Савчук (189,4620), передает «Интерфакс».
Это 14-я награда высшего достоинства, завоеванная россиянами на Олимпиаде в Токио.
Помимо этого, в активе отечественной команды 21 серебряная и 18 бронзовых медалей.
Между тем, Ромашина стала самой титулованной синхронисткой в мире, завоевав шестую золотую медаль Олимпийских игр. Кроме того, она 21-кратная чемпионка мира, 13-кратная чемпионка Европы. Колесниченко стала двукратной олимпийской чемпионкой, также она 16-кратная чемпионка мира, 11-кратная чемпионка Европы.