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Российские синхронистки Ромашина и Колесниченко выиграли золото ОИ

Россиянки Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко. ФОТО: ATTILA KISBENEDEK

Россиянки Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко завоевали золото летних Олимпийских игр-2020 в соревновании дуэтов.

Второе место досталось китаянкам Сюэчэнь Хуан и Веньянь Сунь. Бронза у представительниц Украины Марты Фединой и Анастасии Савчук.

Россиянки набрали в технической программе 97,1079 балла, в произвольной - 98,8000 балла. Их сумма составила 195,9079.

Серебро выиграли представители Китая Хуан Сюэчэнь и Сунь Вэньянь (192,4499). Третье место заняли украинки Марта Федина и Анастасия Савчук (189,4620), передает «Интерфакс».

Это 14-я награда высшего достоинства, завоеванная россиянами на Олимпиаде в Токио.

Помимо этого, в активе отечественной команды 21 серебряная и 18 бронзовых медалей.

Между тем, Ромашина стала самой титулованной синхронисткой в мире, завоевав шестую золотую медаль Олимпийских игр. Кроме того, она 21-кратная чемпионка мира, 13-кратная чемпионка Европы. Колесниченко стала двукратной олимпийской чемпионкой, также она 16-кратная чемпионка мира, 11-кратная чемпионка Европы.

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