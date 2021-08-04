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Вечеринка в Олимпийской деревне закончилась сломанными кроватями и дырами в стенах

Олимпиада в Токио. ФОТО: KIM KYUNG-HOON/Scanpix

Несколько СМИ сообщают о том, что в прошлую пятницу в Олимпийской деревне Токио прошла мощная вечеринка, в результате которой были повреждены гостиничные номера, пишет Postimees

На данный момент точно неизвестно, сколько спортсменов было задействовано в вечеринке и из каких стран они приехали, но пир закончился только из-за появления полиции.

Из-за коронавируса в Олимпийской деревне действуют строгие правила, которым должны следовать все спортсмены. Невыполнение этих требований может привести к дисквалификации спортсмена с Олимпийских игр. Спортсмены могут употреблять алкоголь только в своих комнатах.

«Мы расследуем случившееся и предпринимаем необходимые шаги. Два грузинских дзюдоиста уже высланы из-за того, что нарушили правила», - сказал директор Олимпийских игр в Токио Тоширо Муто.

В комнатах австралийских спортсменов после вечеринки было сломано несколько кроватей и пробиты дыры в стенах. Ян Честерман, вице-председатель Олимпийского комитета Австралии, заявил, что такое поведение недопустимо.

«Они совершили ошибку, и оставили свои комнаты в плохом состоянии. Они сожалеют о своих действиях», - сказал Честерман.

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