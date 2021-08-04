Латвийские пляжные волейболисты творят историю: как мужчины, так и женщины пробились в полуфинал

Во вторник латвийский дуэт пляжных волейболисток Анастасия Кравченока и Тина Граудиня вышел в полуфинал Олимпийских игр в Токио.
В четвертьфинале Граудиня и Кравченока встречались с канадками Хизер Бансли и Бренди Вилкерсон. Матч завершился со счётом 2:1 (21:13, 18:21, 15:11) в пользу латвийских волейболисток.
Таким образом, на дебютной для себя Олимпиаде Тина Граудиня и Анастасия Кравченока вышли в полуфинал и будут сражаться за медали Игр-2020. В 1/2 финала наши волейболистки сыграют с австралийками Мариафе Артачо дель Солар и Таликой Клэнси.
Напомним, латвийские пляжницы стартовали на Играх в Токио с поражения от американок Келли Клас и Сары Спонсиле (1:2), а затем одержали две победы - над бразильянками Аной Патрисией Силвой Рамос/Ребекой Кавальканти Барбоза Силвой (2:1) и кенийками Гауденсию Макоху/Браксидесу Хадамби (2:0).
В 1/8 финала Граудиня и Кравченока победили Надежду Макрогузову и Светлану Холомину (2:1), которые представляют команду Олимпийского комитета России (ОКР).
В среду, 4 августа, в четвертьфинале олимпийского турнира латвийские волейболисты Плявиньш и Точс обыграли бразильцев Алиссона Серутти и Альваро Филью со счётом 2:0 (21:16, 21:19)
Отметим, что бразильцы были посеяны на турнире под четвёртым номером. Кроме того, Алисон Серутти вместе с Бруно Шмидтом в 2016 году стал олимпийским чемпионом в Рио-де-Жанейро.
Таким образом, Мартиньш Плявиньш и Эдгар Точс вслед за дуэтом латвийских пляжниц Тиной Граудиней и Анастасией Кравченокой вышли в полуфинал и будут сражаться за медали Игр-2020. В 1/2 финала Плявиньш и Точс сыграют с норвежцами Андерсом Молом и Кристианом Сёрумом.
Напомним, Плявиньш и Точс на группововм турнире олимпийских игр обыграли чешский дуэт Перушич/Швейнер, а также действующих чемпионов мира Вячеслава Красильникова и Олега Стояновского, которые представляют команду Олимпийского комитета России (ОКР). В заключительном матче группового этапа Точс и Плявиньш уступили мексиканскому дуэту Гастон/Рубио со счетом 0:2. В 1/8 финала Плявиньш и Точс обыграли бразильцев Эвандру и Бруно Шмидта со счетом 2:0.
Олимпийские чемпионы по пляжному волейболу определятся 6 и 7 августа.