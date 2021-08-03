Отец и тренер Расмуса Мяги: снимаю шляпу перед сыном

«Все сработало. Расмус — это мужчина, который в важнейшие моменты выкладывается на максимум. Он сделал большой шаг вперед. Мы сделали правильный выбор. Но всегда есть места, в которых мы можем развиваться. У нас есть понимание, как бегать быстрее», - прокомментировал отец и тренер эстонского спортсмена.

«В Токио после полуфинала навалилась большая нагрузка, так как шансы попасть в финал были 50:50. Нагрузка спала, но напряжение нет. Снимаю шляпу перед Расмусом, который еще раз победил и поставил рекорд Эстонии», - добавил Тайво.

Напомним, что на проходящей в Токио Олимпиаде во вторник состоялся финал в беге на 400 метров с барьерами. Победителем забега стал установивший новый мировой рекорд норвежец Карстен Вархольм (45,94 секунды). Серебряная медаль досталась Рэю Бэнджамину из США, а бронза у Элисона дос Сантоса из Бразилии.

Каковы перспективы Расмуса Мяги в такой конкуренции? «Это кажется сумасшедшим, но я вижу перспективу. Учитывая то, что Расмус, по сравнению с несколькими предыдущими сезонами, хорошо продвинулся вперед, это дает смелость и надежду. У нас есть определенные нюансы, которые требуют исправления. Но мы настроены оптимистично. Мы покидаем Токио с очень хорошими эмоциями», - ответил Тайво.

Будет ли Расмус готов участвовать в Олимпиаде в Париже, которая пройдет в 2024 году. «Сейчас он в своей лучшей форме за всю жизнь. Но это тяжелый вид спорта, который эмоционально все время тебя сжирает. При этом я не сомневаюсь, что Расмус прекрасно проведет еще один олимпийский цикл», - считает тренер и отец.

«Но дальше нужно идти шаг за шагом, год за годом. Порой достаточно один раз поймать удачу и сделать шаг вперед. Считаю, что после сезона нам надо немного отдохнуть. Вероятно, последние забеги будут еще в начале сентября», - заключил он.

Как и весь мир, сам Расмус Мяги тоже был удивлен результатом, показанным победителем забега Вархольмом.

«Это какая-то мистика. Он сделал это снова в финале. В нужный момент против сильнейших соперников. Невероятно. В полуфинале он оставил не самое сильное впечатление. Рэй Бенджамин выглядел фаворитом», - сказал Мяги.