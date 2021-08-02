Стрелок Пеэтер Олеск не сумел выйти в финал ОИ

В понедельник на втором этапе квалификации Олеск набрал 288 баллов, что позволило ему подняться с 20-го на 19-е место. В первый день квалификации в активе эстонца было 284 очка. Общий результат эстонского спортсмена - 572 очка. Его личный рекорд составляет 586 очков.

«Я точно не заброшу стрельбу, буду продолжать тренироваться. Если я буду хорош на других титульных соревнованиях и этапах ЧМ, то снова буду на Олимпиаде», - пообещал Олеск.

В финал в этом виде программы вышли только лучшие шесть стрелков.