Употреблявшие в парке Олимпийской деревни алкоголь спортсмены могут столкнуться с санкциями
Несколько спортсменов собрались в парке Олимпийской деревни и употребляли алкоголь, поэтому у них могли возникнуть проблемы, пишет Postimees.
Несколько спортсменов собрались в парке Олимпийской деревни и употребляли алкоголь, поэтому у них могли возникнуть проблемы, пишет Postimees.
Вчера вечером, по словам главы Олимпийских игр в Токио Тоширо Муто, несколько спортсменов вместе распивали алкоголь в парке Олимпийской деревни. Организаторы сейчас выясняют, могло ли быть нарушение правил предотвращения распространения коронавируса.
«Ночью несколько спортсменов и членов делегаций находились в парке Олимпийской деревни и употребляли алкоголь. Мы их обнаружили. Мы расследуем произошедшее и предпримем необходимые действия, когда результаты станут очевидными», - передает слова Муто портал Inside the Games.
Употребления в Олимпийской деревне алкоголя разрешено только в своей комнате. Изначально планировалось запретить любое употребление алкоголя в Олимпийской деревне, но в итоге все не стало таким жестким.