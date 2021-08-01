Употреблявшие в парке Олимпийской деревни алкоголь спортсмены могут столкнуться с санкциями

Вчера вечером, по словам главы Олимпийских игр в Токио Тоширо Муто, несколько спортсменов вместе распивали алкоголь в парке Олимпийской деревни. Организаторы сейчас выясняют, могло ли быть нарушение правил предотвращения распространения коронавируса.

«Ночью несколько спортсменов и членов делегаций находились в парке Олимпийской деревни и употребляли алкоголь. Мы их обнаружили. Мы расследуем произошедшее и предпримем необходимые действия, когда результаты станут очевидными», - передает слова Муто портал Inside the Games.