Конный кросс завершился шокирующе: лошадь швейцарского всадника пришлось усыпить
На Олимпийских играх в Токио лошадь швейцарца Робина Гуда Джет Сет была настолько тяжело ранена, что ее пришлось усыпить, пишет Postimees.
На Олимпийских играх в Токио лошадь швейцарца Робина Гуда Джет Сет была настолько тяжело ранена, что ее пришлось усыпить, пишет Postimees.
Сегодня в Токио прошел конный триатлон. 14-летняя лошадь Джет Сет получила травму на последнем водном препятствии и начала хромать. Ее доставили в ветеринарную клинику, где провели ультразвуковое исследование.
К сожалению, УЗИ выявило непоправимый разрыв связки правой нижней конечности Джет Сет. С согласия спортсмена было решено усыпить лошадь.
В то же время эта печальная новость означает, что швейцарская команда должна прекратить командный триатлон. Тем не менее, другие члены команды Феликс Вогг и его лошадь Колеро и Мелоди Джонер и лошадь Табле де Рюэйр могут продолжать соревноваться индивидуально. Джонер занимает 18-е место после верховой езды, а Вогг - 21-е.