Конный кросс завершился шокирующе: лошадь швейцарского всадника пришлось усыпить

Сегодня в Токио прошел конный триатлон. 14-летняя лошадь Джет Сет получила травму на последнем водном препятствии и начала хромать. Ее доставили в ветеринарную клинику, где провели ультразвуковое исследование.

В то же время эта печальная новость означает, что швейцарская команда должна прекратить командный триатлон. Тем не менее, другие члены команды Феликс Вогг и его лошадь Колеро и Мелоди Джонер и лошадь Табле де Рюэйр могут продолжать соревноваться индивидуально. Джонер занимает 18-е место после верховой езды, а Вогг - 21-е.