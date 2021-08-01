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Конный кросс завершился шокирующе: лошадь швейцарского всадника пришлось усыпить

Робин Гуд и лошадь Джет Сет в конном кроссе Токийского олимпийского триатлона. ФОТО: Carolyn Kaster/AP/Scanpix

На Олимпийских играх в Токио лошадь швейцарца Робина Гуда Джет Сет была настолько тяжело ранена, что ее пришлось усыпить, пишет Postimees.

Сегодня в Токио прошел конный триатлон. 14-летняя лошадь Джет Сет получила травму на последнем водном препятствии и начала хромать. Ее доставили в ветеринарную клинику, где провели ультразвуковое исследование.

К сожалению, УЗИ выявило непоправимый разрыв связки правой нижней конечности Джет Сет. С согласия спортсмена было решено усыпить лошадь.

В то же время эта печальная новость означает, что швейцарская команда должна прекратить командный триатлон. Тем не менее, другие члены команды Феликс Вогг и его лошадь Колеро и Мелоди Джонер и лошадь Табле де Рюэйр могут продолжать соревноваться индивидуально. Джонер занимает 18-е место после верховой езды, а Вогг - 21-е.

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