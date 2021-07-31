Олимпийский дневник: золото у россиянки в пулевой стрельбе, феерия в бассейне и Джокович мимо медалей

Серебро увозит с собой представительница Южной Кореи Ким Мин-Чжун, бронза - у китаянки Сяо Цзяжуйсюань.

В активе Бацарашкиной уже есть личное золото в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров и серебро в этой же дисциплине в смешанной паре с Артемом Черноуовым.

Насыщенный день в олимпийском бассейне

Калеб Дрессел ФОТО: Getty Images

Остается все меньше комплектов наград для розыгрыша в олимпийском бассейне. Пока Европа спала, в Токио прошли четыре финальных заплыва, и ни один не принес особых сюрпризов.

Первыми плыли мужчины на дистанции сто метров баттерфляем. В заплыве участвовал обладатель мирового и олимпийского рекордов в этом виде, американец Калеб Дрессел и ожидаемо победил.

Россиянин Андрей Минаков на первой 50-метровке шел вторым, но проиграл разворот, как говорят в плавании, и в результате показал четвертое время. Олимпийское серебро у венгра Криштофа Милака, бронза у швейцарца Ноэ Понти.

Ранее Криштов Милак стал олимпийским чемпионом на дистанции 200 метров баттерфляем. А для Дрессела это уже третье золото Токио-2020.

В женском заплыве 200 метров на спине хозяйничали австралийки: первое и третье место у Кэйли Маккеон и Эмили Сибом соответственно. Серебро у канадки Кайли Масс.

А на дистанции 800 метров вольным стилем одна из самых титулованных пловчих современности, американка Кэти Ледеки не оставила своим соперницам никаких шансов, опередив второй номер заплыва на целый корпус.

Американская пловчиха Кэти Ледеки ФОТО: Getty Images

Это второе олимпийское золото токийских Игр для Ледеки и седьмое в карьере. Серебро у Ариарны Титмус из Австралии, бронза - у итальянки Симоны Квадареллы.

В заплыве также участвовала россиянка Анастасия Кирпичникова, и это само по себе большое достижение: россияне не квалифицировались в финалы этой дисциплины несколько Олимпиад подряд.

И самым зрелищным заплывом дня стала смешанная эстафета 4х100 метров. По правилам, команды могут распределить этапы между мужчинами и женщинами в любом порядке.

Американцы - единственные, кто поставил мужчин на первый и четвертый этап, притом завершать эстафету доверили теперь уже многократному Олимпийскому чемпиону Калебу Дресселу.

У России, Италии и Китая первые два этапа плыли мужчины, третий и четвертый - женщины.

И Австралия, Британия, Голландия и Израиль на первый и четвертый этапы поставили девушек, середина эстафеты досталась пловцам. Специалисты считают такой расклад (когда на первом этапе плывет женщина) самым рискованным. Но в данном случае опасения не оправдались: золото у британцев, серебро - у Китая, а бронзу увозят домой австралийцы.

Россия показала седьмой результат.

Прыжки на батуте