Фото и видео ⟩ В Латвию вернулись олимпийские чемпионы по баскетболу 3х3

Латвийские баскетболисты прилетели домой в пятницу в 17:20 рейсом Хельсинки - Рига. Номер рейса AY1075.

В пятницу в аэропорту Риги их встретили более 200 болельщиков во главе с президентом Латвийского олимпийского комитета (LOK) Жоржем Тикмером и президентом Латвийского баскетбольного союза (LBS) Раймондом Вейонисом.

Галерея: В Латвии встречают олимпийских чемпионов по баскетболу 3х3

Как сообщалось, вместе с медалистами вернулись пловчиха Иева Малюк и тренер Юлия Кузьмина.

Латвийский олимпийский комитет (LOК) в связи с эпидемиологической ситуацией призывал болельщиков баскетбольной команды 3x3 не ехать встречать олимпийских чемпионов в аэропорт "Рига", а наблюдать за их прилётом в Ригу в прямом эфире LTV7.

Поздравить олимпийских чемпионов можно было во время почётной поездки из аэропорта "Рига" в олимпийскую студию Латвийского телевидения на Закюсале. Почётная поездка в сопровождении полиции состоялась с 18:30 до 19:00, маршрут от аэропорта "Рига" пролегал по Улманя гатве на Островной мост до набережной Закюсала.

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LOK приглашал болельщиков с флагами и плакатами поприветствовать спортсменов, которые поедут по этому маршруту, соблюдая ограничения на собрания.

Напомним, в среду в решающем матче сборная Латвии, которую представляют Агнис Чаварс, Наурис Миезис, Карлис Ласманис и Эдгар Круминьш, обыграла команду Олимпийского комитета России (ОКР) со счётом 21:18.

В Токио вместе со сборной Латвии в составе команды были главный тренер Раймонд Фелдманис, тренер по фитнесу Давис Фейкнерс и физиотерапевт Оскар Урбанович. Артурс Стрелниекс также сыграл важную роль в завоевании титула - он в качестве пятого игрока помог команде успешно пройти квалификацию к Олимпийским играм.