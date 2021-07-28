Сборная Латвии по баскетболу 3х3 вышла в финал Олимпиады, где сыграет против россиян
Латвийские баскетболисты 3х3 вышли в финал Олимпийских игр в Токио.
Латвийские баскетболисты 3х3 вышли в финал Олимпийских игр в Токио.
В 1/2 финала сборная Латвии, которую представляют Агнис Чаварс, Наурис Миезис, Карлис Ласманис и Эдгар Круминьш, одержала разгромную победу над Бельгией со счётом 21:8.
Самым результативным в составе латвийской сборной стал Ласманис, который заработал 9 очков и отдал три результативные передачи. Семь очков в копилку сборной Латвии принёс Миезис, четыре - Круминьш и одно очко на счету Чаварса.
Вторым полуфиналистом сенсационно стала команда Олимпийского комитета России (ОКР), которая в полуфинале разгромила Сербию со счётом 21:10. Самым результативным в составе россиян стал Александр Зуев, который набрал 11 очков.
Стоит отметить, что до этого матча Сербия одержала на турнире семь побед в семи матчах и на групповом этапе разгромила команду ОКР с таким же счётом - 21:10.
Таким образом, в финале олимпийского турнира по баскетболу 3х3 сборная Латвии сыграет с командой ОКР.
Баскетбол 3x3 впервые представлен в программе Олимпийских игр.