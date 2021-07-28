Олимпиада: Энели Ефимова заняла 27-е место в плавании на 200 метров брассом
14-летняя эстонская спортсменка Энели Ефимова не сумела пробиться в полуфинал Олимпиады в плавании на дистанции на 200 метров брассом.
14-летняя эстонская спортсменка Энели Ефимова не сумела пробиться в полуфинал Олимпиады в плавании на дистанции на 200 метров брассом.
В среду в своем предварительном заплыве уроженка Силламяэ стала шестой, а в итоговом протоколе она заняла 27-е место, преодолев дистанцию за 2 минуты 27,87 секунды, передает Rus.ERR.
Лучшее время в квалификации показала Татьяна Шенмейкер из ЮАР - 2:19.16, что стало новым олимпийским рекордом.
Всего в полуфинал из пяти предварительных заплывов пробились 16 лучших спортсменок.