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Олимпиада: Энели Ефимова заняла 27-е место в плавании на 200 метров брассом

Энели Ефимова. ФОТО: Tairo Lutter

14-летняя эстонская спортсменка Энели Ефимова не сумела пробиться в полуфинал Олимпиады в плавании на дистанции на 200 метров брассом.

В среду в своем предварительном заплыве уроженка Силламяэ стала шестой, а в итоговом протоколе она заняла 27-е место, преодолев дистанцию за 2 минуты 27,87 секунды, передает Rus.ERR.

Лучшее время в квалификации показала Татьяна Шенмейкер из ЮАР - 2:19.16, что стало новым олимпийским рекордом.

Всего в полуфинал из пяти предварительных заплывов пробились 16 лучших спортсменок.

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