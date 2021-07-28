Таллинн премирует завоевавших олимпийское золото фехтовальщиц и их тренера
Город Таллинн премирует завоевавшую на Олимпийских играх в Токио сборную Эстонии по фехтованию 50 000 евро, а ее главный тренер Кайдо Кааберма получит 10 000 евро.
Город Таллинн премирует завоевавшую на Олимпийских играх в Токио сборную Эстонии по фехтованию 50 000 евро, а ее главный тренер Кайдо Кааберма получит 10 000 евро.
Также город премирует 15 000 евро завоевавшую в индивидуальном турнире бронзовую медаль шпажистку Катрину Лехис, ее тренер Николай Новоселов получит 5000 евро.
Мэр Таллинна Михаил Кылварт выразил признательность и благодарность женской сборной по фехтованию, а также ее тренерам за прекрасные моменты и позитивные эмоции.
«Этот сложный год оказался настоящим вызовом для спортсменов как во время тренировочного периода, так и участия в состязаниях. Но и всем любителям спорта пришлось проявить терпение из-за отложенных на год Олимпийских игр, только теперь мы получили возможность поболеть за спортивные состязания высшего уровня, - отметил Михаил Кылварт. – Но ожидание того стоило, ведь завоевавшая золото и бронзу сборная по фехтованию вывела Эстонию на вершину спортивного пьедестала мира».
XXXII летние Олимпийские игры в Токио продлятся до 8 августа.