Репортаж из клиники: как медсестры травматологии переживали за олимпийскую чемпионку Юлию Беляеву и почему!?

Для подписчиков

- Ой-ей-ей.

- Теперь ровно.

- А, как плохо, кореянка получила очко?

- Это обоюдный укол, это еще хорошо.

- Ну, серебро ведь тоже не плохо…

Шпажистки в белых костюмах упруго движутся на экране вперед-назад. Юлия Беляева, Эрика Кирпу, Ирина Эмбрих и Катрина Лехис встречаются с девочками из Южной Кореи, у которых короткие и непроизносимые имена.

Старшая сестра отделения травматологии Марина Беляев замечает, что когда Юлия Беляева чуть более года ранее пришла к ним работать, она подумала: как забавно, у нее почти такая же фамилия, только на одну букву больше. Появление Юлии Беляевой в отделении заставило всех почувствовать больше интереса к фехтованию.

Юлия поддерживала этот интерес еще и тем, что, всякий раз приезжая со соревнования с неплохим результатом, выставляла пару тортов.