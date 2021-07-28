Репортаж из клиники: как медсестры травматологии переживали за олимпийскую чемпионку Юлию Беляеву и почему!?

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- А, как плохо, кореянка получила очко?
- Это обоюдный укол, это еще хорошо.
- Ну, серебро ведь тоже не плохо…
Шпажистки в белых костюмах упруго движутся на экране вперед-назад. Юлия Беляева, Эрика Кирпу, Ирина Эмбрих и Катрина Лехис встречаются с девочками из Южной Кореи, у которых короткие и непроизносимые имена.
Старшая сестра отделения травматологии Марина Беляев замечает, что когда Юлия Беляева чуть более года ранее пришла к ним работать, она подумала: как забавно, у нее почти такая же фамилия, только на одну букву больше. Появление Юлии Беляевой в отделении заставило всех почувствовать больше интереса к фехтованию.
Юлия поддерживала этот интерес еще и тем, что, всякий раз приезжая со соревнования с неплохим результатом, выставляла пару тортов.
«Ай-яй-яй», - ахает кто-то, когда миниматч Эрики Кирпу и Сонг Сера завершается со счетом 4:6.