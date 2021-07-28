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Репортаж из клиники: как медсестры травматологии переживали за олимпийскую чемпионку Юлию Беляеву и почему!?

Отделение травматологии Клиники ТУ переживает за сборную Эстонию по фехтованию и свою коллегу Юлию Беляеву. ФОТО: Sille Annuk

Коридор отделения травматологии клиники пуст. Пациенты как раз съели обед, впереди тихий час. В помещении персонала за дверью воздух звенит от напряжения. За столом сидят медсестры и врачи, уставившись в телевизор, по которому передают финал фехтовального турнира ОИ в Токио.

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- Ой-ей-ей.

- Теперь ровно.

- А, как плохо, кореянка получила очко?

- Это обоюдный укол, это еще хорошо.

- Ну, серебро ведь тоже не плохо…

Шпажистки в белых костюмах упруго движутся на экране вперед-назад. Юлия Беляева, Эрика Кирпу, Ирина Эмбрих и Катрина Лехис встречаются с девочками из Южной Кореи, у которых короткие и непроизносимые имена.

Старшая сестра отделения травматологии Марина Беляев замечает, что когда Юлия Беляева чуть более года ранее пришла к ним работать, она подумала: как забавно, у нее почти такая же фамилия, только на одну букву больше. Появление Юлии Беляевой в отделении заставило всех почувствовать больше интереса к фехтованию.

Юлия поддерживала этот интерес еще и тем, что, всякий раз приезжая со соревнования с неплохим результатом, выставляла пару тортов.

«Ай-яй-яй», - ахает кто-то, когда миниматч Эрики Кирпу и Сонг Сера завершается со счетом 4:6.

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