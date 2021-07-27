Триатлонистка Кайди Кивиоя в Токио: я не сбегала от журналистов, это недоразумение

Эстонские журналисты ждали триатлонистку в медиазале около полутора часов. В какой-то момент репортеру поступила информация, что Кивиоя чувствует себя плохо и не желает давать интервью.
«Я ни от кого не убегала. Прошу прощения у тех журналистов, которые меня ждали. Когда нас сняли с трассы, нам пришлось ждать окончания соревнований, а затем на машине нас отвезли в зону для спортсменов. Я не заходила в зону для интервью, так как не знала, что там меня кто-то меня ждет. От моего тренера удалось получить комментарий. Прошу прощения. Конечно, я разочарована, но давать комментарии все-таки надо», - заявила Кивиоя.
В рамках соревнований спортсменкам надо было проплыть 1,5 км, проехать на велосипеде 40 км и пробежать 10 км. Перед выступлением Кивиоя сообщила, что если первая часть — плавание — удастся, то соревнования могут стать успешными. К сожалению, эстонка сразу же потеряла много времени, она уступала лидерам более трех минут и вышла из воды предпоследней, на 52-м месте.
Почему плавание не задалось? «Сложно сказать, что именно случилось. Где-то через 800-900 метров я еще была в контакте с группой, но темп стал увеличиваться и я не смогла его придерживаться, - призналась спортсменка. - Во время езды на велосипеде условия были настолько сложными, что в одиночку бороться с ветром было крайне словно. К сожалению, мне очень не повезло. Я правда боролась до последнего. Конечно, я разочарована, но, надеюсь, что смогу легко это пережить и двигаться дальше».
После 25-километрового отрезка велогонки Кивиоя отстала от лидера на один круг, поэтому ей пришлось досрочно завершить выступление. «Подготовка шла хорошо, я чувствовала себя уверенно в каждой дисциплине. Я не могла предположить, что день может быть таким ужасным. Безусловно, мы готовились к другим условиям. Ждали жары, очень тяжелых условий в этом смысле, а получили холод, дождь и ветер. Все это привело к тому, что соревнование получилось иным, нежели мы ожидали. Соревнование далось тяжело всем. 20 женщин его не завершили, это невероятно!» - заключила Кивиоя.