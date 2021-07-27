Триатлонистка Кайди Кивиоя в Токио: я не сбегала от журналистов, это недоразумение

Эстонские журналисты ждали триатлонистку в медиазале около полутора часов. В какой-то момент репортеру поступила информация, что Кивиоя чувствует себя плохо и не желает давать интервью.

«Я ни от кого не убегала. Прошу прощения у тех журналистов, которые меня ждали. Когда нас сняли с трассы, нам пришлось ждать окончания соревнований, а затем на машине нас отвезли в зону для спортсменов. Я не заходила в зону для интервью, так как не знала, что там меня кто-то меня ждет. От моего тренера удалось получить комментарий. Прошу прощения. Конечно, я разочарована, но давать комментарии все-таки надо», - заявила Кивиоя.

В рамках соревнований спортсменкам надо было проплыть 1,5 км, проехать на велосипеде 40 км и пробежать 10 км. Перед выступлением Кивиоя сообщила, что если первая часть — плавание — удастся, то соревнования могут стать успешными. К сожалению, эстонка сразу же потеряла много времени, она уступала лидерам более трех минут и вышла из воды предпоследней, на 52-м месте.

Почему плавание не задалось? «Сложно сказать, что именно случилось. Где-то через 800-900 метров я еще была в контакте с группой, но темп стал увеличиваться и я не смогла его придерживаться, - призналась спортсменка. - Во время езды на велосипеде условия были настолько сложными, что в одиночку бороться с ветром было крайне словно. К сожалению, мне очень не повезло. Я правда боролась до последнего. Конечно, я разочарована, но, надеюсь, что смогу легко это пережить и двигаться дальше».