Эстонский яхтсмен Раммо выиграл гонку и идет пока 14-м
Яхтсмен Карл-Мартин Раммо выиграл этап в классе «Лазер» и после шести гонок пока что занимает 14-е место на олимпийской регате.
Яхтсмен Карл-Мартин Раммо выиграл этап в классе «Лазер» и после шести гонок пока что занимает 14-е место на олимпийской регате.
Именно Раммо первым обеспечил Эстонии олимпийскую путевку в Токио. Хотя приближающийся к Токио тайфун спутал изначальную программу регаты, эстонца это не смутило. В пятой гонке Раммо опередил всех своих соперников и поднялся в общем зачете на 11-е место. Шестая оказалась для него не столь удачной, на данный момент он занимает 14-ю позицию.
25 июля
08.30 1-я гонка – Раммо 16-е место, итоговое 16-е место
26 июля
5.50 - 2-я гонка. Раммо 13-е место, итоговое 12-е
7.05 – 3-я гонка. Раммо 19-е место, итоговое 21-е
27 июля
6.00 4-я гонка - Раммо 8-е место, итоговое 15-е
7.05 5-я гонка - Раммо 1-е место, итоговое 11-е
8.20 6-я гонка – Раммо 21-е место, итоговое 14-е
Первая тройка: 1. Павлос Контидес (Греция), 2. Мэтт Уирн (Австралия), 3. Роберт Шейдт (Бразилия)
29 июля
5.50 7-я гонка
7.05 8-я гонка
30 июля
8.20 9-я гонка
9.35 10-я гонка
1 августа
10.05 гонка за медали