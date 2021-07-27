Эстонский яхтсмен Раммо выиграл гонку и идет пока 14-м

Именно Раммо первым обеспечил Эстонии олимпийскую путевку в Токио. Хотя приближающийся к Токио тайфун спутал изначальную программу регаты, эстонца это не смутило. В пятой гонке Раммо опередил всех своих соперников и поднялся в общем зачете на 11-е место. Шестая оказалась для него не столь удачной, на данный момент он занимает 14-ю позицию.