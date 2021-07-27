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Эстонский яхтсмен Раммо выиграл гонку и идет пока 14-м

Карл-Мартин Раммо на олимпийской регате. ФОТО: William West

Яхтсмен Карл-Мартин Раммо выиграл этап в классе «Лазер» и после шести гонок пока что занимает 14-е место на олимпийской регате.

Именно Раммо первым обеспечил Эстонии олимпийскую путевку в Токио. Хотя приближающийся к Токио тайфун спутал изначальную программу регаты, эстонца это не смутило. В пятой гонке Раммо опередил всех своих соперников и поднялся в общем зачете на 11-е место. Шестая оказалась для него не столь удачной, на данный момент он занимает 14-ю позицию.

Гонки в классе «Лазер»

25 июля

08.30 1-я гонка – Раммо 16-е место, итоговое 16-е место

26 июля

5.50 - 2-я гонка. Раммо 13-е место, итоговое 12-е

7.05 – 3-я гонка. Раммо 19-е место, итоговое 21-е

27 июля

6.00 4-я гонка - Раммо 8-е место, итоговое 15-е

7.05 5-я гонка - Раммо 1-е место, итоговое 11-е

8.20 6-я гонка – Раммо 21-е место, итоговое 14-е

Первая тройка: 1. Павлос Контидес (Греция), 2. Мэтт Уирн (Австралия), 3. Роберт Шейдт (Бразилия)

29 июля

5.50 7-я гонка

7.05 8-я гонка

30 июля

8.20 9-я гонка

9.35 10-я гонка

1 августа

10.05 гонка за медали

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