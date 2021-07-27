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Юлия Ефимова разочарована своим выступлением на Олимпиаде

Юлия Ефимова. ФОТО: Charlie Riedel

Российская пловчиха Юлия Ефимова, занявшая пятое место в заплыве на 100 м брассом на Играх-2020, признала, что ее готовность к Олимпиаде оставила желать лучшего, сообщает «Интерфакс».

«Боролась до конца, но результат совершенно не тот, который планировала. Будем разбираться. Работа была проделана очень большая. Сначала с Дэвидом Сало в Америке, потом нюансы, связанные с техникой, корректировала с папой», - приводит слова Ефимовой пресс-служба Олимпийского комитета России.

«Конечно, я не привыкла, что у меня на Олимпиаде только один старт. Обычно, если недоработала, есть время подумать и исправить ошибки. 200 метров я плаваю более уверенно, когда готова. Но здесь, если судить по сегодняшнему результату, вряд ли показала бы какие-то блестящие секунды. К сожалению, на этой Олимпиаде я не в той форме, какая должна быть», - отметила она.

Ефимова – шестикратная чемпионка мира.

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