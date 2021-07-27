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Рауль Муст потерпел второе поражение на Олимпиаде в Токио и завершил свое выступление

Kui Raul Must pääseb Tokyosse, tähendaks see tema karjääri neljandaid olümpiamänge. ФОТО: Madis Veltman

Эстонский бадминтонист Рауль Муст потерпел свое второе поражение кряду на Олимпиаде в Токио, завершив выступление на турнире.

Во вторник во втором матче группового этапа Муст за 28 минут проиграл испанцу Пабло Абиану - 7:21, 11:21, сообщил портал новостей вещания.

Ранее Муст уступил и действующему олимпийскому чемпиону, китайцу Чэнь Луну - 10:21, 9:21.

В среду испанец и китаец в очной дуэли определят победителя группы, который выйдет в 1/8 финала.

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