Рауль Муст потерпел второе поражение на Олимпиаде в Токио и завершил свое выступление

Во вторник во втором матче группового этапа Муст за 28 минут проиграл испанцу Пабло Абиану - 7:21, 11:21, сообщил портал новостей вещания.

В среду испанец и китаец в очной дуэли определят победителя группы, который выйдет в 1/8 финала.