Сборная Франции по баскетболу обыграла Италию и вышла в полуфинал Олимпиады

Стартовый отрезок встречи остался за сборной Италии — 25:20. На большой перерыв команды уходили уже при счете 43:42 в пользу французов. Третью четверть вчистую выиграли французские баскетболисты — 21:12. Итальянцы постарались исправить ситуацию в заключительные 10 минут, сократив отставание до трех очков, однако французы удержали добытое ранее преимущество.

Самым результативным игроком матча стал итальянец Симоне Фонтеккио, на счету которого 23 очка. В составе сборной Франции чаще всего кольцо соперников поражал Руди Гобер — (22).