Число зараженных коронавирусом в Токио выросло до 148

Все новые положительные пробы получены от лиц, участвующих в спортивном празднике. Однако большинство этих людей являются чиновниками, волонтерами или рабочими, три положительных теста были получены от спортсменов.

Пока неизвестно, к какой сборной принадлежат спортсмены. Всего на Олимпийских играх в Токио у 16 спортсменов был диагностирован положительный результат теста на коронавирус. Как известно, ковид добрался до сборных США, Чехии, Южной Африки, Чили, Нидерландов и Германии.

Juba eelmise töönädala lõpus kolmekohaliseks tõusnud koroonajuhtumite üldarv on tänase seisuga siis 148. Teada on ka see, et 74 neist on seotud mittejaapanlastega.

На сегодняшний день общее количество случаев коронавируса, которое утроилось к концу предыдущей рабочей недели, составляет 148. В настоящее время также известно, что из нх 74 случая связаны с неяпонцами.