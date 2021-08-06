Пт, 6.08.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Олимпиада
Limon
Krasotka
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Эврика
Прогноз

Полуфинал гандбольного турнира: Франция обыграла Швецию

В сегодняшнем полуфинальном матче соревнований по гандболу на летних Олимпийских играх в Токио женская сборная Франции обыграла команду Швеции со счетом 29:27.

В финале турнира француженки встретятся с победительницами матча Россия — Норвегия.

Портал Rus.Postimees вел прямую трансляцию. Комментировали журналист Стас Кузнецов и тренер по гандболу Елизавета Петрунина.

НАВЕРХ
Back