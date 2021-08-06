Полуфинал гандбольного турнира: Франция обыграла Швецию
В сегодняшнем полуфинальном матче соревнований по гандболу на летних Олимпийских играх в Токио женская сборная Франции обыграла команду Швеции со счетом 29:27.
В сегодняшнем полуфинальном матче соревнований по гандболу на летних Олимпийских играх в Токио женская сборная Франции обыграла команду Швеции со счетом 29:27.
В финале турнира француженки встретятся с победительницами матча Россия — Норвегия.
Портал Rus.Postimees вел прямую трансляцию. Комментировали журналист Стас Кузнецов и тренер по гандболу Елизавета Петрунина.