Ослабление ограничений в Токио: спортсмены могут позировать фотографам без масок

Спортсмены, получившие возможность подняться на пьедестал после завоевания медали, могут остаться там на мгновение без маски. У них есть 30 секунд для того, чтобы позировать фотографам со своими медалями.

Однако это может сделать каждый спортсмен только на своем уровне подиума, и общая картина все равно будет сделана в масках. Раньше и это было запрещено, но теперь была сделана небольшая уступка.

Judokad poodiumil. ФОТО: Jack Guez