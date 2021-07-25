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Ослабление ограничений в Токио: спортсмены могут позировать фотографам без масок

Jaapani judokas Uta Abe sai poodiumil maskita viibida. ФОТО: SERGIO PEREZ/Scanpix

Международный олимпийский комитет (МОК) одобрил поправку к правилам олимпийского оргкомитета Токио в отношении ношения масок, пишет Postimees.

Спортсмены, получившие возможность подняться на пьедестал после завоевания медали, могут остаться там на мгновение без маски. У них есть 30 секунд для того, чтобы позировать фотографам со своими медалями.

Однако это может сделать каждый спортсмен только на своем уровне подиума, и общая картина все равно будет сделана в масках. Раньше и это было запрещено, но теперь была сделана небольшая уступка.

Judokad poodiumil. ФОТО: Jack Guez

Ношение маски было большой проблемой на Олимпийских играх. Несколько спортсменов были отруганы, когда решили снять маску на церемонии открытия.

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