Ослабление ограничений в Токио: спортсмены могут позировать фотографам без масок
Международный олимпийский комитет (МОК) одобрил поправку к правилам олимпийского оргкомитета Токио в отношении ношения масок, пишет Postimees.
Международный олимпийский комитет (МОК) одобрил поправку к правилам олимпийского оргкомитета Токио в отношении ношения масок, пишет Postimees.
Спортсмены, получившие возможность подняться на пьедестал после завоевания медали, могут остаться там на мгновение без маски. У них есть 30 секунд для того, чтобы позировать фотографам со своими медалями.
Однако это может сделать каждый спортсмен только на своем уровне подиума, и общая картина все равно будет сделана в масках. Раньше и это было запрещено, но теперь была сделана небольшая уступка.
Ношение маски было большой проблемой на Олимпийских играх. Несколько спортсменов были отруганы, когда решили снять маску на церемонии открытия.