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16-летний китаец стал самым молодым медалистом в истории стрельбы

Lihao Sheng. ФОТО: TAUSEEF MUSTAFA/SCANPIX

Китайский стрелок Лихао Шэн вошел в историю Олимпиады сегодня, выиграв серебряную медаль в стрельбе из 10-метровой пневматической винтовки, пишет Postimees

Шэну сегодня ровно 16 лет и 233 дня, а такой молодой спортсмен никогда не зарабатывал олимпийских медалей.

Золотая медаль досталась Уильяму Шэнеру, 20-летнему американскому спортсмену, который установил олимпийский рекорд 251,6. Шэн отставал от олимпийской победы на 0,7 балла.

Бронзовую медаль в упражнении с 10-метровой стрельбой из пневматической винтовки завоевал соотечественник Шэна Хаоран Ян, который уже более чем на 20 очков отставал от первых двух.

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