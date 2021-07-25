16-летний китаец стал самым молодым медалистом в истории стрельбы
Китайский стрелок Лихао Шэн вошел в историю Олимпиады сегодня, выиграв серебряную медаль в стрельбе из 10-метровой пневматической винтовки, пишет Postimees.
Китайский стрелок Лихао Шэн вошел в историю Олимпиады сегодня, выиграв серебряную медаль в стрельбе из 10-метровой пневматической винтовки, пишет Postimees.
Шэну сегодня ровно 16 лет и 233 дня, а такой молодой спортсмен никогда не зарабатывал олимпийских медалей.
Shooting🔫 - Sheng Lihao🇨🇳 (16 years and 233 days) takes silver in the men's 10m air rifle to become the youngest medallist in an Olympic shooting event. #shooting #Tokyo2020— Gracenote Olympic (@GracenoteGold) July 25, 2021
Золотая медаль досталась Уильяму Шэнеру, 20-летнему американскому спортсмену, который установил олимпийский рекорд 251,6. Шэн отставал от олимпийской победы на 0,7 балла.
Бронзовую медаль в упражнении с 10-метровой стрельбой из пневматической винтовки завоевал соотечественник Шэна Хаоран Ян, который уже более чем на 20 очков отставал от первых двух.