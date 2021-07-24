На Олимпиаде в Токио выявили еще 17 случаев заражения коронавирусом

Тем самым общее число тех, чей тест на SARS-CoV-2 в период с 1 июля оказался положительным, возросло до 123 человек, пишет DW.

Днем ранее стало известно, что от участия в соревнованиях будут вынуждены отказаться скейтбордистка из Нидерландов и игрок в настольный теннис из Чехии. О первом случае заражения коронавирусом сообщила и немецкая сборная: инфекцию выявили у велосипедиста Зимона Гешке.

Новые случаи заражения коронавирусом выявляют в Олимпийской деревне, несмотря на жесткие меры предосторожности, принятые организаторами Игр. По правилам, участники соревнований могут прибыть на Олимпиаду не раньше, чем за пять дней до своего выступления, и обязаны покинуть Японию не позже, чем через 48 часов после него. Кроме того, было решено, что большинство состязаний состоятся без зрителей.