Эстонская лучница Реэна Пярнат заняла 53-е место в квалификации на Олимпиаде
В преддверии церемонии открытия лучница Реэна Пярнат первой из эстонских спортсменов начала выступления на Олимпийских играх в Токио, пишет Postimees.
В преддверии церемонии открытия лучница Реэна Пярнат первой из эстонских спортсменов начала выступления на Олимпийских играх в Токио, пишет Postimees.
В пятницу в квалификационных соревнованиях по стрельбе из лука она заняла 53-е место среди 64 спортсменок, набрав 626 баллов, что на 34 балла хуже принадлежащего ей же рекорда Эстонии.
А лучшей в предварительном раунде стала представительница Южной Кореи Ан Сан, выигравшая квалификацию с новым олимпийским рекордом (680 баллов).
По итогам квалификации определились пары дальнейшей стадии турнира на выбывание. 27 июля в 1/32 финала Реэна Пярнат встретится со словачкой Денисой Баранковой, которая в предварительном раунде стала 12-й.