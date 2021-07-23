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Эстонская лучница Реэна Пярнат заняла 53-е место в квалификации на Олимпиаде

Реэна Пярнат. ФОТО: Sander Allikmäe

В преддверии церемонии открытия лучница Реэна Пярнат первой из эстонских спортсменов начала выступления на Олимпийских играх в Токио, пишет Postimees.

В пятницу в квалификационных соревнованиях по стрельбе из лука она заняла 53-е место среди 64 спортсменок, набрав 626 баллов, что на 34 балла хуже принадлежащего ей же рекорда Эстонии.

А лучшей в предварительном раунде стала представительница Южной Кореи Ан Сан, выигравшая квалификацию с новым олимпийским рекордом (680 баллов).

По итогам квалификации определились пары дальнейшей стадии турнира на выбывание. 27 июля в 1/32 финала Реэна Пярнат встретится со словачкой Денисой Баранковой, которая в предварительном раунде стала 12-й.

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