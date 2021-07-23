"Проснусь в четыре утра, только бы это посмотреть!"

Титулованная фигуристка и известный тренер Анна Леванди сказала, что обязательно будет следить за Олимпиадой. «Конечно, буду следить. Прежде всего буду следить за успехами эстонских спортсменов. Удачи им в этой непростой Олимпиаде!» - сказала она.

По словам трехкратного чемпиона Эстонии по фигурному катанию Ильи Глебова, он не планирует следить за происходящим на Олимпийских играх. «Совсем другие интересы сейчас. Желаю сборной удачи!» - прокомментировал он.

Многократная чемпионка Эстонии по художественной гимнастике Виктория Богданова сказала, что Олимпийские игры представляют для нее большой интерес. «Я буду следить за Олимпийскими играми, так как для фанатов профессионального спорта это одно из самых важных событий. Больше всего меня интересует художественная гимнастика, так как я сама занимаюсь этим видом спорта. Я уже знаю расписание соревнований. Они будут проходить в четыре утра. И ради этого я проснусь в это время, чтобы узнать, кто станет олимпийской чемпионкой в этом сезоне!» - сказала она.

Эстонские спортсмены уже стартовали на Олимпиаде. Рано утром в пятницу на Олимпиаде состоялись предварительные заезды в соревнованиях по академической гребле. Эстонская четверка парная не сумела напрямую пробиться в А-финал, заняв в своем предварительном заезде третье место.

По итогам двух предварительных гонок в финал пробились Польша, Италия, Нидерланды и Австралия. Остальные шесть команд, в том числе эстонская, поборются за две оставшиеся путевки в финал в это воскресенье, когда пройдут утешительные заезды.