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Летняя Олимпиада-2032 пройдет в Брисбене

Queensland Premier Annastacia Palaszczuk celebrates after Brisbane was announced as the 2032 Summer Olympics host city during the 138th IOC Session at Hotel Okura in Tokyo on July 21, 2021. (Photo by Toru Hanai / POOL / AFP) ФОТО: TORU HANAI

Международный олимпийский комитет принял решение доверить австралийскому Брисбену право проведения у себя летних Олимпийских игр 2032 года.

Решение было принято на 138-й сессии МОК в Токио.

Австралии было отдано предпочтение перед Германией, Индией, Индонезией, Испанией и Катаром.

Австралия ранее принимала Олимпийские игры в 1956 году (Мельбурн) и в 2000 году (Сидней).

23 августа нынешнего года официально стартуют летние Игры-2020 в Токио, которые должны были пройти год назад, но были перенесены из-за пандемии коронавируса. В 2024 году летняя Олимпиада пройдет в Париже, в 2028 - в Лос-Анджелесе.

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