МОК отозвал аккредитацию главы Федерации тяжелой атлетики России на Олимпиаду
Исполняющий обязанности президента Европейской федерации тяжелой атлетики, глава Федерации тяжелой атлетики России Максим Агапитов оспорил решение Международного олимпийского комитета лишить его аккредитации на Олимпиаду в Токио, сообщает пресс-служба Спортивного арбитражного суда (CAS).
В релизе подчеркивается, что причиной изъятия аккредитации у Агапитова является "его причастность к нарушениям антидопинговых правил ранее".
22 июля специальная выездная панель CAS рассмотрит апелляцию Агапитова.