Олимпиада. ФОТО: Jeff Roberson

Исполняющий обязанности президента Европейской федерации тяжелой атлетики, глава Федерации тяжелой атлетики России Максим Агапитов оспорил решение Международного олимпийского комитета лишить его аккредитации на Олимпиаду в Токио, сообщает пресс-служба Спортивного арбитражного суда (CAS).

В релизе подчеркивается, что причиной изъятия аккредитации у Агапитова является "его причастность к нарушениям антидопинговых правил ранее".

22 июля специальная выездная панель CAS рассмотрит апелляцию Агапитова.