Композитору Олимпиады в Токио пришлось уйти. Японцы припомнили ему травлю одноклассников
Композитору церемонии открытия Олимпиады в Токио пришлось уйти из команды из-за того, что в детстве он систематически издевался над одноклассниками.
52-летний японский композитор Кейго Оямада заявил о своем уходе из группы, готовящей церемонию открытия Олимпийских игр в Токио.
В 1994 году Оямада давал интервью музыкальному журналу, в котором признавался, что издевался над одноклассниками с физическими недостатками, и говорил, что не жалеет об этом.
Когда интервью всплыло и вызвало возмущение японцев, которые потребовали его немедленного отстранения от Олимпиады, музыкант принес публичные извинения, но общественное негодование оказалось слишком сильным.
«Я с болью осознаю, что мое участие в качестве музыканта в Олимпиаде и Паралимпиаде будет непродуманным шагом в глазах многих людей», - заявил он.
Токийская Олимпиада открывается в пятницу 23 июля. Она была перенесена на год из-за коронавируса и пройдет без болельщиков в условиях чрезвычайной ситуации в Токио.