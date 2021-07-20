Кейго Оямада. ФОТО: BBC News

Композитору церемонии открытия Олимпиады в Токио пришлось уйти из команды из-за того, что в детстве он систематически издевался над одноклассниками.

52-летний японский композитор Кейго Оямада заявил о своем уходе из группы, готовящей церемонию открытия Олимпийских игр в Токио.

В 1994 году Оямада давал интервью музыкальному журналу, в котором признавался, что издевался над одноклассниками с физическими недостатками, и говорил, что не жалеет об этом.

Когда интервью всплыло и вызвало возмущение японцев, которые потребовали его немедленного отстранения от Олимпиады, музыкант принес публичные извинения, но общественное негодование оказалось слишком сильным.

«Я с болью осознаю, что мое участие в качестве музыканта в Олимпиаде и Паралимпиаде будет непродуманным шагом в глазах многих людей», - заявил он.