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Командные соревнования по фехтованию: эстонские шпажистки в Токио прошли в полуфинал

Фехтовальный турнир в Токио продолжается 27 июля командными соревнованиями женщин-шпажисток. Женская сборная Эстонии по фехтованию на шпагах на Олимпийских играх в Токио во вторник рано утром провела результативную встречу с командой Польши и прошла в полуфинал.

Эстонские спортсменки выиграли у своих польских соперниц со счетом 29:26, хотя в какой-то момент польские фехтовальщицы вышли в лидеры с четырьмя уколами.

В интервью Каналу 2 эстонская спортсменка Юлия Беляева сообщила, что эмоции сейчас захлестывают. «Напряжение было очень велико, даже когда мы вырвались вперед. Соперницы наступали очень жестко. Ничего не могу сказать, трудная была встреча».

Эстонским шпажисткам теперь предстоит встретиться с итальянскими фехтовальщицами, которые переиграли российскую сборную со счетом 33:31. Полуфиналы начнутся в 7.40. Смотрите прямую трансляцию на Rus.Postimees.

В составе эстонской сборной Юлия Беляева, Катрина Лехис, Эрика Кирпу и Ирина Эмбрих.

Комментировали прямую трансляцию Rus.Postimees журналист Стас Кузнецов и тренер по фехтованию Олег Пугачев.

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