Главу МОК Томаса Баха во время его встречи с губернатором Токио назвали лжецом
Главу Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха назвали лжецом во время его встречи с губернатором Токио Юрико Коикэ, пишет Sports.
Главу Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха назвали лжецом во время его встречи с губернатором Токио Юрико Коикэ, пишет Sports.
Инцидент произошел на совместной фотосессии перед началом встречи Коикэ и Баха.
Неизвестный мужчина, который находился на встрече как представитель прессы, прокричал: «Президент Бах, вы лжец! Аэропорты опасны».
С 23 июля по 8 августа в Японии пройдут летние Олимпийские игры.
Соревнования в столице и префектурах Тиба, Канагава и Сайтама пройдут без зрителей. Сейчас в Токио действует режим ЧС из-за резкого роста случаев заражения коронавирусом.
報道陣にまぎれた男性が英語で「バッハ、お前は嘘つきだ！エアポートイズデンジャラス」その後強制退場！#東京五輪 #バッハ #お前は嘘つきだ #空港は危険だ #五輪中止 #東京コロナ感染者数1308人 pic.twitter.com/DDpjVwRJZo— YOSHIKI🇯🇵過半数議席獲得🐾 (@ysk_1) July 15, 2021