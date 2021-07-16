Главу МОК Томаса Баха во время его встречи с губернатором Токио назвали лжецом

Инцидент произошел на совместной фотосессии перед началом встречи Коикэ и Баха.

Неизвестный мужчина, который находился на встрече как представитель прессы, прокричал: «Президент Бах, вы лжец! Аэропорты опасны».

С 23 июля по 8 августа в Японии пройдут летние Олимпийские игры.