Новак Джокович примет участие в Олимпиаде

«Новак подтвердил своё желание участвовать в Олимпийских играх, и мы уже отправили список с его именем в Олимпийский комитет Сербии. Он будет передан оттуда», — говорится в официальном заявлении теннисной ассоциации Сербии. Ранее в этом месяце Джокович заявил, что может отказаться от участия в Олимпийских играх, если болельщикам запретят посещать их.