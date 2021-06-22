Кайа Канепи отказалась от участия в Олимпиаде

"Я объявляю о своем неучастии в Олимпийских играх в Токио. Я дважды участвовал в Олимпийских играх, и у меня остались очень хорошие воспоминания о них" - написала Канепи в своем письме Союзу теннису Эстонии.

"Отказ от Олимпийских игр в Токио позволит мне сделать перерыв после Уимблдона, который в моем возрасте очень физически необходим для подготовки к турнирам в конце года", - заключила 36-летняя Канепи.

На Олимпиаде в Токио в женском одиночном разряде могут выступить по 4 лучших теннисистки от каждой страны, которые входят в топ-56 рейтинга WTA по состоянию на 14 июня.