Российские футболисты не попадут на Олимпийские игры 2028 года

Дело в том, что именно чемпионат Европы U21, который пройдет в 2027 году, является квалификационным турниром для европейских сборных на Олимпиаду в Лос-Анджелесе. Сначала необходимо попасть на финальный турнир чемпионата Европы, который состоится через два года, а затем войти в число четырех лучших команд. Именно эти четыре команды отправятся на Олимпийские игры годом позже.

Хотя UEFA еще не опубликовал подробности жеребьевки отборочного цикла, которая состоится 6 февраля, российское издание «Спорт-Экспресс» получило информацию о командах, участвующих в жеребьевке. Среди них нет России, у которой в итоге не останется никакой возможности попасть на Олимпиаду.

На олимпийском турнире, как известно, могут участвовать футболисты не старше 23 лет, и каждая команда может включить до трех игроков старшего возраста.

Для жеребьевки чемпионата Европы U21 команды распределят на шесть групп в зависимости от уровня. Как сообщает «Спорт-Экспресс», Эстония находится в самой слабой группе вместе с Мальтой, Арменией, Андоррой, Гибралтаром и Сан-Марино.