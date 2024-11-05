Семенники вместо матки. Скандал с олимпийской чемпионкой вышел на новый уровень

По данным медкарты, у Хелиф отсутствует матка, но в паховых каналах присутствуют семенники, также имеется микропенис в виде «гипертрофии клитора». Уровень тестостерона спортсменки в пять раз выше максимального для женщины.

Издание получило эти документы из больницы Бисетр в Париже и больницы Мохамеда Ламина Дебагина в Алжире. Стали известны и имена эндокринологов, которые отследивают состояние здоровья своей пациентки.

Кроме того, в одном из отчетов есть указание на патологию, которая наблюдается только у мальчков. При этом патология приводит к метаболической дисфункции тестостерона и дегидроандростерона, из-за чего мужской пол младенцев ошибочно определяют как женский.

Несмотря на разгоревшийся на парижской Олимпиаде вокруг Хелиф и тайваньской боксерши Линь Юйтин скандал из-за проваленных гендерных тестов, им разрешили выступать на соревнованиях в женской категории. Более того, МОК назвал проверки IBA нелегитимными. В итоге обе спортсменки стали золотыми медалистками.