Издание Le Correspondent опубликовало скандальную информацию, связанную с полом алжирской боксерши Иман Хелиф, которая, как явствует из ее медкарты, все-таки является мужчиной.
Семенники вместо матки. Скандал с олимпийской чемпионкой вышел на новый уровень
По данным медкарты, у Хелиф отсутствует матка, но в паховых каналах присутствуют семенники, также имеется микропенис в виде «гипертрофии клитора». Уровень тестостерона спортсменки в пять раз выше максимального для женщины.
Издание получило эти документы из больницы Бисетр в Париже и больницы Мохамеда Ламина Дебагина в Алжире. Стали известны и имена эндокринологов, которые отследивают состояние здоровья своей пациентки.
Кроме того, в одном из отчетов есть указание на патологию, которая наблюдается только у мальчков. При этом патология приводит к метаболической дисфункции тестостерона и дегидроандростерона, из-за чего мужской пол младенцев ошибочно определяют как женский.
Несмотря на разгоревшийся на парижской Олимпиаде вокруг Хелиф и тайваньской боксерши Линь Юйтин скандал из-за проваленных гендерных тестов, им разрешили выступать на соревнованиях в женской категории. Более того, МОК назвал проверки IBA нелегитимными. В итоге обе спортсменки стали золотыми медалистками.