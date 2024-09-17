Спортсмена дисквалифицировали за… крестное знамение

Более того, чемпион мира 2017 года на Олимпиаде повел себя неспортивно: он трижды нарушил правила, после чего ему засчитали поражение. Затем Майдов не пожал руку соперников, а в завершение раскритиковал судей в социальных сетях, назвав их «сатанинскими помойками».

«15 дней назад я получил решение о том, что Международная федерация дзюдо (IJF) отстранила меня на пять месяцев за нарушение их религиозных правил. Точнее, за то, что я перекрестился при выходе на поединок на Олимпийских играх», — написал Майдов.

Сообщается, что Майдов получил письмо от IJF по поводу крестного знамения еще во время Олимпийских игр. В письме говорилось о том, что ему дважды делали предупреждение по той же причине в 2018 и 2022 годах и он нарушил этический кодекс организации.