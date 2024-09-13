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Олимпиада

Выступавшие на Паралимпиаде спортсмены пропали без вести

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Делегация Конго на открытии Паралимпиады в Париже.
Делегация Конго на открытии Паралимпиады в Париже. Фото: @NileshBiswas18 / X

Французские правоохранительные органы расследуют исчезновение двух спортсменов, которые представляли Республику Конго на Паралимпийских играх, сообщает информационное агентство AP.

Le Parisien сообщила, что 5 сентября пропали 48-летняя толкательница ядра Мирей Нганга и 35-летний слабовидящий спринтер Эммануэль Грейс Муамбако. Расследование началось 7 сентября. Их чемоданы также отсутствуют, но паспорта находятся в руках конголезской делегации.

Также сообщается и об исчезновении третьего человека. В Конголезском паралимпийском комитете инцидент не прокомментировали. Нганга и Муамбако были знаменосцами своей страны на церемонии открытия Игр в Париже.

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