Выступавшие на Паралимпиаде спортсмены пропали без вести

Le Parisien сообщила, что 5 сентября пропали 48-летняя толкательница ядра Мирей Нганга и 35-летний слабовидящий спринтер Эммануэль Грейс Муамбако. Расследование началось 7 сентября. Их чемоданы также отсутствуют, но паспорта находятся в руках конголезской делегации.

Также сообщается и об исчезновении третьего человека. В Конголезском паралимпийском комитете инцидент не прокомментировали. Нганга и Муамбако были знаменосцами своей страны на церемонии открытия Игр в Париже.