Французские правоохранительные органы расследуют исчезновение двух спортсменов, которые представляли Республику Конго на Паралимпийских играх, сообщает информационное агентство AP.
Выступавшие на Паралимпиаде спортсмены пропали без вести
Le Parisien сообщила, что 5 сентября пропали 48-летняя толкательница ядра Мирей Нганга и 35-летний слабовидящий спринтер Эммануэль Грейс Муамбако. Расследование началось 7 сентября. Их чемоданы также отсутствуют, но паспорта находятся в руках конголезской делегации.
#jeuxparalympiques2024— Mildred Moukenga (@MiliMouk_M) August 28, 2024
Voici la délégation congolaise, avec Mireille Nganga notre porte drapeau. Elle très motivée et pleine d'entrain. On vous souhaite le meilleur pour la suite, je n'oublie pas Grâce Mouambako.
Vive le Congo 🇨🇬 pic.twitter.com/CKNRowFRAx
Также сообщается и об исчезновении третьего человека. В Конголезском паралимпийском комитете инцидент не прокомментировали. Нганга и Муамбако были знаменосцами своей страны на церемонии открытия Игр в Париже.