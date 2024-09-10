Шведский олимпийский медалист сделал мрачное признание

В подкасте Framgångspodden 22-летний Мерегард рассказал и о темной стороне жизни спортсмена высшего уровня: «Я получаю много угрожающих сообщений от людей, которые делают ставки на спорт».

Он раскрыл горькую правду о том, что объектом ненависти является не только он сам, но и члены семьи. «Эти сообщения могут содержать что угодно, угрозы угрожают и мне, и моей семье. Пишут, что потеряли из-за меня несколько тысяч и присылают эмотикон с ножом.

Я и представить себе не мог, что мог бы сделать что-то подобное. Я знаю, что многие спортсмены говорят об этом, и это тяжело. Я стараюсь быть выше и не думать об этом слишком много», - передает слова Мерегарда шведский национальный вещательный портал svt.se.

До Мерегарда последним шведским игроком в настольный теннис, выигравшим олимпийскую медаль, был Ян-Уве Вальднер, который выиграл серебро в Сиднее в 2000 году. Мерегард привел шведскую команду к титулу чемпионов Европы в прошлом году.