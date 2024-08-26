Триатлонистка Лаура-Лийз Юурсалу и пловец Робин Ликсор будут нести эстонский флаг на церемонии открытия парижских Паралимпийских игр, которая состоится в среду вечером на площади Согласия в центре Парижа.
На церемонии открытия Паралимпийских игр в Париже эстонский флаг понесут Лаура-Лийз Юурсалу и Робин Ликсор
Эстонию в Париже будут представлять пять параспортсменов: пловцы Матс Топкин, Робин Ликсор и Сюзанна Кауль, метатель диска Эгерт Йыэсаар и триатлонистка-дебютантка Лаура-Лийз Юурсалу.
Первой Эстонию на соревнованиях представит Сюзанна Кауль (соревновательный класс S10). 29 августа она будет соревноваться в плавании на дистанции 50 м вольным стилем. Ликсор (соревновательный класс SB8) 30 августа выступит на дистанции 100 м брассом. 1 сентября Юурсалу (PTS5) примет участие в женском триатлоне. Йыэсаар (F44, объединен с классом F64) 5 сентября будет метать диск, Кауль (S10) примет участие в заплыве на дистанции 100 м на спине 6 сентября, а Топкин (S4) стартует на дистанции 50 м на спине 7 сентября.
Подготовку эстонских параспортсменов к Паралимпийским играм в Париже поддерживают Toyota, Invaru OÜ, Nefab Packaging AS, AS Tallina Vesi, город Таллинн, город Пярну и Министерство культуры.