На церемонии открытия Паралимпийских игр в Париже эстонский флаг понесут Лаура-Лийз Юурсалу и Робин Ликсор

Первой Эстонию на соревнованиях представит Сюзанна Кауль (соревновательный класс S10). 29 августа она будет соревноваться в плавании на дистанции 50 м вольным стилем. Ликсор (соревновательный класс SB8) 30 августа выступит на дистанции 100 м брассом. 1 сентября Юурсалу (PTS5) примет участие в женском триатлоне. Йыэсаар (F44, объединен с классом F64) 5 сентября будет метать диск, Кауль (S10) примет участие в заплыве на дистанции 100 м на спине 6 сентября, а Топкин (S4) стартует на дистанции 50 м на спине 7 сентября.