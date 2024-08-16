Праздник в честь завоевания олимпийской медали обернулся шоком: хорошо, что осталась жива

Американки проиграли в финале Италии со счетом 0:3, но турнир все равно оказался для них успешным. Поэтому тем же вечером спортсменки отправились отмечать событие.

Все шло хорошо, пока девушки не засобирались обратно в отель. Миша Хэнкок и Джордан Ларсон, ехавшие в одном такси, попали в ДТП - водитель их Uber врезался в столб.

«Неприятности могут произойти совершенно внезапно. Берегите себя и своих близких. Используйте ремень безопасности. Я рада, что вообще осталась жива, - написала в социальных сетях Хэнкок, серьезно повредивший лицо. - Я немного поранилась, но через несколько месяцев все будет хорошо».

Ларсон в ДТП пострадала не так сильно.

🚨 TRIGGER WARNING: 🇺🇸 Jordan Larson and Micha Hancock were involved in a car accident upon returning home. It looks like Hancock’s injuries are more severe, as their uber collided with a utility pole. Wishing them both a swift and full recovery. ❤️‍🩹🙏



📸 Micha Hancock, Jordan… pic.twitter.com/icqYAElZwy — Volleytrails (@volleytrails) August 14, 2024