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Олимпиада

Праздник в честь завоевания олимпийской медали обернулся шоком: хорошо, что осталась жива

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Миша Ханкок (слева) и Джордан Ларсон (справа).
Миша Ханкок (слева) и Джордан Ларсон (справа). Фото: CARLOS GARCIA RAWLINS

Представительницы женской сборной США по волейболу, завоевавшие серебряную медаль на Олимпийских играх в Париже, попали в аварию.

Американки проиграли в финале Италии со счетом 0:3, но турнир все равно оказался для них успешным. Поэтому тем же вечером спортсменки отправились отмечать событие.

Все шло хорошо, пока девушки не засобирались обратно в отель. Миша Хэнкок и Джордан Ларсон, ехавшие в одном такси, попали в ДТП - водитель их Uber врезался в столб.

«Неприятности могут произойти совершенно внезапно. Берегите себя и своих близких. Используйте ремень безопасности. Я рада, что вообще осталась жива, - написала в социальных сетях Хэнкок, серьезно повредивший лицо. - Я немного поранилась, но через несколько месяцев все будет хорошо».

Ларсон в ДТП пострадала не так сильно.

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