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Олимпиада

Двойная радость: исполнившая тверк спортсменка не только завоевала олимпийскую медаль, но и попала под денежный дождь

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Алиша Ньюман после удачного выступления исполнила тверк.
Алиша Ньюман после удачного выступления исполнила тверк. Фото: IMAGO/Pedro Vilela

Канадская прыгунья с шестом Алиша Ньюман отличилась на парижской Олимпиаде не только своими спортивными достижениями, но и кое-чем другим.

30-летняя легкоатлетка установила национальный рекорд, взяв высоту 4,85 и завоевала бронзу - свою первую в карьере медаль титульных соревнований. Ее опередили Кэти Мун (также 4,85) и Нина Кеннеди (4,90).

Радость от победы Ньюман отметила весьма бравурно: станцевала тверк. А заодно сделала себе рекламу на своем аккаунте в OnlyFans.

Талантливая прыгунья с шестом делится на этой платформе интимным контентом. Ходят слухи, что благодаря Олимпиаде в Париже у нее появилось 20 000 подписчиков. Поскольку месячная подписка на новости от Ньюман стоит 7 евро, это означает прибыль в размере 140 000 евро.

Кроме того, число ее подписчиков в Instagram увеличилось более чем на 200 000. Это означает, что Ньюман по-прежнему может получать много прямых и косвенных доходов.

Олимпийская бронзовая призерша общается в OnlyFans не ради тщеславия. Деньги, заработанные на платформе, она вкладывает в свою спортивную карьеру. Например, на массаж и услуги мануального терапевта Ньюман каждый месяц тратит около 3000 евро. Кроме того, спортсменка приобрела для дома инфракрасную сауну и камеру баротерапии.

Также Ньюман инвестировала в криптовалюту и недвижимость. Его большая мечта – внести свой вклад в создание нового легкоатлетического центра на родине.

https://www.instagram.com/p/C-bVuouyE4I/?utm_source=ig_web_copy_link

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