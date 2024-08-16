Двойная радость: исполнившая тверк спортсменка не только завоевала олимпийскую медаль, но и попала под денежный дождь

30-летняя легкоатлетка установила национальный рекорд, взяв высоту 4,85 и завоевала бронзу - свою первую в карьере медаль титульных соревнований. Ее опередили Кэти Мун (также 4,85) и Нина Кеннеди (4,90).

Радость от победы Ньюман отметила весьма бравурно: станцевала тверк. А заодно сделала себе рекламу на своем аккаунте в OnlyFans.

Canadian Olympic pole vaulter Alysha Newman TWERKED after winning a bronze medal yesterday.



The athlete, sparked controversy after viewers accused her of using the stunt to go viral to promote her OnlyFans account, where she sells explicit photos of herself. pic.twitter.com/PDJiHpFKyC — Oli London (@OliLondonTV) August 8, 2024

Талантливая прыгунья с шестом делится на этой платформе интимным контентом. Ходят слухи, что благодаря Олимпиаде в Париже у нее появилось 20 000 подписчиков. Поскольку месячная подписка на новости от Ньюман стоит 7 евро, это означает прибыль в размере 140 000 евро.

Кроме того, число ее подписчиков в Instagram увеличилось более чем на 200 000. Это означает, что Ньюман по-прежнему может получать много прямых и косвенных доходов.

Олимпийская бронзовая призерша общается в OnlyFans не ради тщеславия. Деньги, заработанные на платформе, она вкладывает в свою спортивную карьеру. Например, на массаж и услуги мануального терапевта Ньюман каждый месяц тратит около 3000 евро. Кроме того, спортсменка приобрела для дома инфракрасную сауну и камеру баротерапии.

Также Ньюман инвестировала в криптовалюту и недвижимость. Его большая мечта – внести свой вклад в создание нового легкоатлетического центра на родине.

https://www.instagram.com/p/C-bVuouyE4I/?utm_source=ig_web_copy_link