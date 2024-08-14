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Олимпиада

На закрытии Олимпиады медалист-знаменосец сборной Италии сломал локоть

rus.postimees.ee
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Грегорио Пальтриньери.
Грегорио Пальтриньери. Фото: Brynn Anderson

Церемония закрытия парижской Олимпиады для знаменосца итальянской сборной пловца Грегорио Пальтриньери прошла не совсем так, как ожидалось. В своем Instagram спортсмен сообщил, что сломал локоть.

«Вечером на церемонии закрытия сломал локоть. Правда, не размахивая флагом. Уже провели операцию. Скоро вернусь», - написал под своим фото из больничной палаты Пальтриньери.

Пловец завоевал на Олимпиаде серебряную медаль на дистанции 1500 м вольным стилем и бронзовую на дистанции 800 м вольным стилем.

Пальтриньери в Париже завоевал серебро на дистанции 1500 м вольным стилем и бронзу на 800 м вольным стилем.

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