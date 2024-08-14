На закрытии Олимпиады медалист-знаменосец сборной Италии сломал локоть

«Вечером на церемонии закрытия сломал локоть. Правда, не размахивая флагом. Уже провели операцию. Скоро вернусь», - написал под своим фото из больничной палаты Пальтриньери.

Пловец завоевал на Олимпиаде серебряную медаль на дистанции 1500 м вольным стилем и бронзовую на дистанции 800 м вольным стилем.

Пальтриньери в Париже завоевал серебро на дистанции 1500 м вольным стилем и бронзу на 800 м вольным стилем.