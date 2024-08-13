Цифры говорят сами за себя: какой же была Олимпиада в Париже?

В последние годы все больше говорят о том, что современные Олимпийские игры отжили свое и у них наступила эпоха заката. После подпорченной коронавирусной инфекцией Олимпиады в Токио должна была последовать зрелищная спортивная вечеринка, на проведение которой Франция нашла необходимые ресурсы. Во время грандиозных соревнований были задействованы все основные символы Парижа, распределено множество комплектов олимпийских медалей.

Организаторы сделали все, чтобы привлечь на стадионы зрителей, и любители спорта не подвели. Всего на Парижские игры было заготовлено десять миллионов билетов, из них организаторам удалось продать 9,5 миллионов.

Популярные дисциплины собрали толпы зрителей

Как и ожидалось, самым мощным зрительским магнитом стал турнир по баскетболу, на котором свое мастерство продемонстрировали крупнейшие мировые звезды. Всего на парижских Играх было запланировано 52 матча как среди мужчин, так и среди женщин, которые посетили 1 078 319 человек. Тем самым был побит 28-летний рекорд посещаемости Игр, принадлежавший до этого года Атланте. Отметка 1996 года была превзойдена чуть более чем на 10 000 билетов, но при этом было проведено на 40 матчей меньше. Поэтому средняя аудитория в Париже была намного выше.