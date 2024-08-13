Олимпийские игры в Париже подарили неизгладимые впечатления каждому любителю спорта и в очередной раз доказали, что Олимпиада, несмотря ни на что, остается интересной.
Цифры говорят сами за себя: какой же была Олимпиада в Париже?
В последние годы все больше говорят о том, что современные Олимпийские игры отжили свое и у них наступила эпоха заката. После подпорченной коронавирусной инфекцией Олимпиады в Токио должна была последовать зрелищная спортивная вечеринка, на проведение которой Франция нашла необходимые ресурсы. Во время грандиозных соревнований были задействованы все основные символы Парижа, распределено множество комплектов олимпийских медалей.
Организаторы сделали все, чтобы привлечь на стадионы зрителей, и любители спорта не подвели. Всего на Парижские игры было заготовлено десять миллионов билетов, из них организаторам удалось продать 9,5 миллионов.
Популярные дисциплины собрали толпы зрителей
Как и ожидалось, самым мощным зрительским магнитом стал турнир по баскетболу, на котором свое мастерство продемонстрировали крупнейшие мировые звезды. Всего на парижских Играх было запланировано 52 матча как среди мужчин, так и среди женщин, которые посетили 1 078 319 человек. Тем самым был побит 28-летний рекорд посещаемости Игр, принадлежавший до этого года Атланте. Отметка 1996 года была превзойдена чуть более чем на 10 000 билетов, но при этом было проведено на 40 матчей меньше. Поэтому средняя аудитория в Париже была намного выше.
Рекорды были побиты и по количеству зрителей других видов спорта. Например, 530 000 человек смотрели матчи по регби, 500 000 человек следили за турнирами по гандболу и еще 450 000 – за матчами по пляжному волейболу. Групповые велосипедные заезды за два дня вывели на улицы около миллиона человек. Большинству из них болело за своих любимцев совершенно бесплатно.
Особенно знаменательным на Парижских играх стало 30 июля, когда на трибуны площадок для различных видов спорта было продано 743 000 билетов. Это был самый высокий показатель, достигнутый на летних Играх этого года.
На самих соревнованиях также было побито множество рекордов. На 19 соревновательных дней было запланировано 329 спортивных дисциплин, в которых ожидались новые свершения. В десяти различных видах спорта было установлено 125 олимпийских рекордов. Всего было установлено 32 мировых рекорда в восьми видах спорта.
Новые лидеры
Что касается медалей, то их было выпущено 5084 штуки, и 91 стране удалось получить хотя бы одну награду. Кроме того, одна медаль досталась и команде беженцев, о которой заботился Международный олимпийский комитет.
Впервые представлены Ботсвана (Летсиле Тебого, легкая атлетика, мужчины, 200 м), Доминика (Теа Лафон, легкая атлетика, тройной прыжок, женщины), Гватемала (Адриана Руано Олива, стрельба, бег по пересеченной местности, женщины) и Сент-Люсия (Жюльен Альфред, легкая атлетика, бег на 100 м, женщины). При этом эти награды стали самыми первыми олимпийскими медалями для Доминики и Сент-Люсии в общем зачете. Албания (бронза, Чермен Валиев, мужская вольная борьба до 74 кг) и Гренландские острова (бронза, Давид де Пина, мужской бокс до 51 кг) также завоевали первые олимпийские медали в Париже.
Один вид спорта также дебютировал в Париже. Конечно, для этого был брейк-данс, который вызвал много разговоров как на площадке соревнований, так и во всем мире. Первые олимпийские золотые медали в брейк-дансе достались Канаде и Японии, но значимой была и серебряная медаль литовки Доминики Баневич в женских соревнованиях. Однако с брейк-дансом в олимпийской программе придется на время попрощаться, поскольку в Лос-Анджелесе этот вид спорта точно не появится. Возможно, этот вид спорта вернется в 2032 году в Брисбен, поскольку именно австралийка Рэйчел Ганн стала бесспорной королевой брейк-данса в социальных сетях.
Экологичные игры
И наконец, стоит поговорить об окружающей среде и о том, сколько усилий Франция приложила для сокращения выбросов CO2. На Играх в Париже удалось сократить выбросы парниковых газов вдвое по сравнению с Олимпийскими играми в Лондоне и Рио.
95 процентов всех соревновательных площадок уже существовали в Париже или были временно установлены там для проведения Игр.
Все эти площадки были в зоне доступности сети общественного транспорта.
Олимпийская деревня, построенная для спортсменов, была построена с выбросами парниковых газов на 30 процентов меньше, чем типичное французское сооружение. При этом Олимпийская деревня станет местом проживания парижан после крупных соревнований, поскольку это будет одновременно жилой и деловой район.
Теперь любителям спорта придется ждать 1438 дней, чтобы снова ощутить магию летних Олимпийских игр. Так или иначе, Париж с гордостью передал эстафету Лос-Анджелесу, и планка для американцев была установлена чрезвычайно высокая. Несомненно, США не захотят выступить ни на грамм слабее французов, и поэтому в США тоже можно будет увидеть грандиозный спортивный праздник.