Фото Богохульство, кровати-антисекс, шпионаж и мемы – чем запомнилась парижская Олимпиада

Кровати-антисекс

Организаторы парижской олимпиады особо подчеркивали тот факт, что старались организовать мероприятие максимально экологично. Так, например, кровати спортсменов в олимпийской деревне оказались… картонными.

На самом деле, это не новшество. Впервые картонные кровати спортсменам предложили в 2021 году в Токио – именно с учетом экологичности, чтобы после завершения соревнований пустить их в повторную переработку.

Картонные кровати вызвали немало шуток. Фото: Mike Egerton

Однако в соцсетях был пущен слух, что картонные кровати установлены для того, чтобы спортсмены не отвлекались от спорта на интимную жизнь и не заражались коронавирусом. Кстати, коронавирусом на олимпиаде заразились более 40 спортсменов.

Неожиданный рекорд парижской Олимпиады

На закрытии Игр глава оргкомитета Тони Эстанге, обращаясь к болельщикам и спортсменам, сказал: «С вашей помощью Париж-2024 побил множество рекордов. Рекордная посещаемость, рекордная громкость на трибунах. И да, здесь, в Париже, мы установили новый рекорд, который отзывается в наших сердцах: самое большое количество предложений руки и сердца на Олимпийских играх. Эти чувства вдохновения, надежды и любви останутся с нами».

Как оказалось, на этих олимпийских играх восемь пар решили перейти в статус помолвленных.

Тренера отстранили от работы за шпионаж

Скандал разгорелся в сборной Канады. Как оказалось, главный тренер женской сборной Канады по футболу использовал дрон, чтобы следить за соперниками. Когда об этом узнали, тренера немедленно отстранили от работы.

Болельщики на поле