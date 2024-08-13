Олимпиада позади. Установлены рекорды, завоеваны медали. Наступило время обернуться назад и посмотреть, чем еще, кроме спортивных достижений, запомнились летние Олимпийские игры в Париже.
Фото ⟩ Богохульство, кровати-антисекс, шпионаж и мемы – чем запомнилась парижская Олимпиада
Церемония открытия
Парижская Олимпиада заявила о себе сразу – церемония открытия получилась настолько впечатляющей, что ее обсуждали едва ли не дольше самих соревнований.
Впервые церемония открытия была вынесена за пределы стадиона – парад атлетов было решено проводить по Сене. На шестикилометровом маршруте в рамках грандиозного шоу была показана история Франции, а по реке плыли паромчики с делегациями спортсменов из разных стран.
Выступали знаменитости: в том числе Леди Гага, Ая Накамура, Джо Дюплантье, танцоры «Мулен Руж» и другие. Завершала грандиозный концерт Селин Дион.
Однако шоу понравилось далеко не всем, в нем углядели и богохульство, и нетрадиционные ценности. Дошло до того, что режиссеру начали поступать угрозы, а организаторам пришлось объяснять, что замысел был другим.
Угроза теракта
На этой Олимпиаде были внедрены беспрецедентные меры безопасности, за порядком следили тысячи полицейских и представителей спецслужб.
Однако в день открытия не обошлось без происшествий: поступило сообщение, что железные дороги заминированы. Транспортное сообщение было нарушено, это затронуло около 800 000 пассажиров.
Перевернутый флаг и разозленные корейцы
Церемония открытия Олимпиады не обошлась без казусов. Во-первых, делегацию Южной Кореи представили как представителей Северной Кореи, чем вызвали ярость обиженных. Организаторам пришлось извиняться.
Более того, власти Сеула потребовали встречи с президентом МОК Томасом Бахом в связи с инцидентом, и угрожали подать жалобу французскому правительству.
Ну и вишенкой на торте стало поднятие олимпийского флага – его сначала прикрепили к флагштоку вверх ногами.
Кровати-антисекс
Организаторы парижской олимпиады особо подчеркивали тот факт, что старались организовать мероприятие максимально экологично. Так, например, кровати спортсменов в олимпийской деревне оказались… картонными.
На самом деле, это не новшество. Впервые картонные кровати спортсменам предложили в 2021 году в Токио – именно с учетом экологичности, чтобы после завершения соревнований пустить их в повторную переработку.
Однако в соцсетях был пущен слух, что картонные кровати установлены для того, чтобы спортсмены не отвлекались от спорта на интимную жизнь и не заражались коронавирусом. Кстати, коронавирусом на олимпиаде заразились более 40 спортсменов.
Неожиданный рекорд парижской Олимпиады
На закрытии Игр глава оргкомитета Тони Эстанге, обращаясь к болельщикам и спортсменам, сказал: «С вашей помощью Париж-2024 побил множество рекордов. Рекордная посещаемость, рекордная громкость на трибунах. И да, здесь, в Париже, мы установили новый рекорд, который отзывается в наших сердцах: самое большое количество предложений руки и сердца на Олимпийских играх. Эти чувства вдохновения, надежды и любви останутся с нами».
Как оказалось, на этих олимпийских играх восемь пар решили перейти в статус помолвленных.
Тренера отстранили от работы за шпионаж
Скандал разгорелся в сборной Канады. Как оказалось, главный тренер женской сборной Канады по футболу использовал дрон, чтобы следить за соперниками. Когда об этом узнали, тренера немедленно отстранили от работы.
Болельщики на поле
На Олимпиаде казусы происходили и на соревнованиях. Так, в полуфинальном олимпийском футбольном матче между сборными Марокко и Испании на поле выбежал одетый в форму сборной Марокко болельщик и забил гол за свою страну.
А в матче группового этапа с Марокко Аргентина сравняла счет на последней добавленной минуте (2:2) и в этот же момент на поле вылетела толпа болельщиков. Футболистов пришлось спасать в подтрибунном помещении, а официального завершения матча пришлось ждать почти два часа.
Спящий красавец
Условия проживания в олимпийской деревне многие называли весьма аскетичными. Немало атлетов были вынуждены переселиться в гостиницы. А итальянский пловец Томас Чеккон, выигравший в Париже золото в заплыве на 100 метров на спине, и вовсе был замечен спящим на полотенце в парке Олимпийской деревни.
Опасная Сена
Накануне Олимпиады французские власти приняли грандиозное решение: они решили сделать Сену, реку, в которой более ста лет было запрещено купаться, пригодной для заплывов. По замыслу организаторов, все соревнования на открытой воде нужно было проводить по Сене.
На очистку реки было потрачено 1,4 млрд евро. А накануне открытия Олимпиады, чтобы доказать чистоту воды, в Сене искупались мэр Парижа Анн Идальго и министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера.
Тем не менее, проливные дожди сильно подпортили картину – из-за ухудшившегося качества воды несколько раз отменяли тренировки по триатлону, несколько спортсменов после заплыва заразились колибактерией, одна спортсменка попала в больницу. Сборная Бельгии просто снялась с соревнований, заявив, что не хочет подвергать здоровье спортсменов опасности.
Арест за кокаин
Игрок сборной Австралии по хоккею на траве Томас Уильям Крейг был задержан по подозрению в покупке кокаина на улицах Парижа. По данным BBC, через некоторое время спортсмена отпустили с предупреждением. При этом австралиец не был оштрафован.
«Для начала я хочу извиниться за то, что произошло. Я совершил ужасную ошибку и несу полную ответственность за свои действия. Мои действия являются только моими и никоим образом не отражают ценности моей семьи, товарищей по команде, друзей, всего мира спорта или олимпийской сборной Австралии», - заявил Крейг после освобождения.
Менеджер олимпийской сборной Австралии Анна Мирес заявила, что она «рада» освобождению Крейга. Однако она очень серьезно относится к ситуации.
Кит на соревнованиях
Олимпийские соревнования серферов проходили на Таити. И в момент, когда там проходили женские олимпийские соревнования по серфингу, неподалеку от девушек показался гигантский кит.
Бразильянка Татьяна Уэстон-Уэбб и серфингистка из Коста-Рики Бриса Хеннесси соревновались в полуфинале, когда позади них из воды выпрыгнул гигантский кит. К счастью, кит находился достаточно далеко и не представлял опасности для спортсменок. Тем не менее, это стало мощным олимпийским моментом как для зрителей, так и для фотографов.
Парящий в небе
Соревнования по серфингу запомнились и выступлением представителя Бразилии Габриэля Медины.
Кадр, сделанный в момент его выступления, превратил спортсмена в настоящую звезду - фотография разлетелась по всему миру.
На кадре видно, что спортсмен как будто парит в воздухе.
Турецкий стрелок
51-летний турецкий стрелок Юсуф Дикеч завоевал серебряную олимпийскую медаль в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров в смешанных парах, но сделал это настолько ошарашивающим способом, что мгновенно прославился.
Дикеч вышел на соревнования максимально расслабленным. Большинство стрелков используют наушники для шумоподавления и антибликовые очки, прикрывающие один глаз для лучшей точности. Однако турок вышел лишь в берушах, обычных очках с диоптриями и смотрел в цель обоими глазами.
В итоге он принес своей стране серебряную медаль.
Комментатора уволили за сексистские комментарии
Eurosport отстранил британского комментатора Боба Балларда от комментирования Олимпийских Игр из-за сексистского замечания в адрес австралийских пловчих. В заявлении телекомпании говорится: «Вчера вечером во время трансляции Eurosport комментатор Боб Баллард сделал неуместный комментарий. По этой причине он был немедленно удален из нашего списка комментаторов».
Австралийские спортсменки Молли О'Каллаган, Шайна Джек, Эмма МакКеон и Мег Харрис выиграли золото в женской эстафете 4х100 метров вольным стилем.
Во время прямого эфира Баллард заявил: «Ну, женщины только что закончили. Вы же знаете, какими бывают женщины... Слоняются, делают макияж».
Сокомментатор Лиззи Симмондс назвала это замечание «возмутительным».
Новак Джокович получил заветное золото
Теннисист Новак Джокович за свою карьеру имеет, пожалуй, все награды престижных соревнований: у него 24 победы на турнирах «Большого шлема», 40 «Мастерсов», победа в Кубке Дэвиса. И при этом ни одной олимпийской медали.
На парижской Олимпиаде теннисист закрыл этот пробел: он стал олимпийским чемпионом в одиночном разряде.
Французскому спортсмену помешал победить… пенис
Энтони Аммирати, французский олимпийский прыгун с шестом, занявший 12-е место на соревнованиях, стал интернет-сенсацией.
Дело в том, что главным препятствием для мужчины на пути к победе стал его пенис. «Самый странный способ проиграть на Олимпийских играх», - комментируют пользователи сети.
21-летний спортсмен пытался преодолеть планку, установленную на высоте 5,7 метра. Однако его мужское достоинство задело планку с достаточной силой, чтобы она упала. Вместе с этим рухнула и его надежда на медаль.
В итоге спортсмен занял 12-е место, однако стал интернет-звездой.
Гендерный скандал Олимпиады
Причиной бурных дебатов стали представительница Тайваня по боксу в весовой категории до 57 килограммов Линь Юй-Тин и алжирская боксерша Иман Хелиф, выступающая в весе до 66 килограммов.
1 августа итальянская боксерша Анджела Карини отказалась от своего олимпийского боя с алжиркой Иман Хелиф спустя 46 секунд после его начала. Итальянка пожаловалась журналистам на то, что никогда не испытывала таких сильных ударов за всю карьеру. На фоне слухов о гендере Иман, этот бой стал спусковым крючком для скандала на Олимпийский играх.
Линь Юй-Тин стала олимпийской чемпионкой. В финальном поединке в весе до 57 кг Юй-Тин единогласным решением судей победила польку Юлию Шеремету. Представительница Тайваня очень спокойно относится к слухам о своей гендерной принадлежности – в своем комментарии она сказала, что каждый волен выражать свое мнение.
Алжирская боксерша Иман Хелиф, оказавшаяся в центре гендерного скандала, выиграла «золото» Олимпиады-2024.
Том Круз тряхнул стариной
Ну а закрытие Олимпиады подарило зрителям еще одно прекрасное шоу. На церемонии передачи олимпийской эстафеты - следующая летняя Олимпиада пройдет в 2028 году в Лос-Анджелесе - олимпийский флаг в Америку доставил сам Том Круз.
Эффектное шоу его появления на крыше стадиона Стад де Франс никого не оставило равнодушным.