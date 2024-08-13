Вчера поздно вечером эстонская олимпийская делегация вернулась домой. Смотрите галерею.
Эстонская олимпийская делегация вернулась на родину
Места, которые заняли эстонские спортсмены на Олимпиаде:
4 место – Нелли Дифферт (фехтование)
5 место Яней Ыйглане (десятиборье)
6 место – Йоханнес Эрм (десятиборье)
7 место – Расмус Мяги (400 м с барьерами)
7 место – Энели Ефимова (100 м брассом)
7 место – Крегор Цирк (200 м баттерфляем)
7 место – Тыну Эндрексон, Аллар Рая, Йоханн Поолак, Михаил Куштейн (гребля на байдарках)
9 место – Март Сейм (штанга)
9 (-16) место – Клен Кристофер Кальюлайд (дзюдо)
10 место – Хейки Наби (греко-римская борьба)