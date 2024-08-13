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Олимпиада

Эстонская олимпийская делегация вернулась на родину

rus.postimees.ee
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Вчера поздно вечером эстонская олимпийская делегация вернулась домой. Смотрите галерею.

Места, которые заняли эстонские спортсмены на Олимпиаде:

4 место – Нелли Дифферт (фехтование)

5 место Яней Ыйглане (десятиборье)

6 место – Йоханнес Эрм (десятиборье)

7 место – Расмус Мяги (400 м с барьерами)

7 место – Энели Ефимова (100 м брассом)

7 место – Крегор Цирк (200 м баттерфляем)

7 место – Тыну Эндрексон, Аллар Рая, Йоханн Поолак, Михаил Куштейн (гребля на байдарках)

9 место – Март Сейм (штанга)

9 (-16) место – Клен Кристофер Кальюлайд (дзюдо)

10 место – Хейки Наби (греко-римская борьба)

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