Мощно выступивший на Олимпиаде француз хочет вернуться в НБА

28-летний француз провёл на Олимпиаде две великолепные игры - в полуфинале и финале, набрав 17 и 20 очков соответственно. Самым ярким моментом Ябусе в Париже стал момент, когда в финале он перекинул мяч над самим Леброном Джеймсом.

Француз, выбранный «Бостон Селтикс» на драфте НБА в 2017 году, провел в клубе два года. Центровой, принявший участие в 74 играх, находился на площадке в среднем семь минут и за это время зарабатывал 2,3 очка за игру. После этого он переехал на родину и два сезона был в составе «Виллербана».

В 2021 году Ябуселе подписал контракт с «Реалом», которому он принадлежит и по сей день. В составе «Реала» француз выиграл два чемпионата Испании, а в прошлом году также завоевал кубок Евролиги.

Бостонский репортер Гэри Уошберн написал в своих социальных сетях, что встретился с Ябуселе после полуфинала против Канады, где француз сообщил ему о своем желании вернуться в НБА.

Just had a moment with Guerschon Yabusele, who recognized me and said smiling, "You gotta tell (the #Celtics) to bring me back." Yabu was a former BOS first-round pick. Plays now for Real Madrid. — gary washburn (@GwashburnGlobe) August 8, 2024

Всего через несколько часов после того, как Франция в финале проиграла США, сам Ябуселе подтвердил, что хочет вернуться в НБА в ближайшее время. «Я ждал второго шанса, я готов», - написал он в социальных сетях.