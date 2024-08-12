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Олимпиада

Мощно выступивший на Олимпиаде француз хочет вернуться в НБА

rus.postimees.ee
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Гершон Ябуселе забрасывает мяч в корзину.
Гершон Ябуселе забрасывает мяч в корзину. Фото: Manu Reino

Баскетболист Гершон Ябуселе, блиставший за Францию ​​на олимпийском турнире, хочет вернуться в НБА, где выступал с 2017 по 2019 год.

28-летний француз провёл на Олимпиаде две великолепные игры - в полуфинале и финале, набрав 17 и 20 очков соответственно. Самым ярким моментом Ябусе в Париже стал момент, когда в финале он перекинул мяч над самим Леброном Джеймсом.

Француз, выбранный «Бостон Селтикс» на драфте НБА в 2017 году, провел в клубе два года. Центровой, принявший участие в 74 играх, находился на площадке в среднем семь минут и за это время зарабатывал 2,3 очка за игру. После этого он переехал на родину и два сезона был в составе «Виллербана».

В 2021 году Ябуселе подписал контракт с «Реалом», которому он принадлежит и по сей день. В составе «Реала» француз выиграл два чемпионата Испании, а в прошлом году также завоевал кубок Евролиги.

Бостонский репортер Гэри Уошберн написал в своих социальных сетях, что встретился с Ябуселе после полуфинала против Канады, где француз сообщил ему о своем желании вернуться в НБА.

Всего через несколько часов после того, как Франция в финале проиграла США, сам Ябуселе подтвердил, что хочет вернуться в НБА в ближайшее время. «Я ждал второго шанса, я готов», - написал он в социальных сетях.

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