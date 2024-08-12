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Олимпиада

Янек Ыйглане, знаменосец эстонской делегации, переживал на церемонии закрытия сильнее, чем на соревнованиях

rus.postimees.ee
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На церемонии закрытия Олимпиады Янек Ыйглане волновался сильнее, чем на соревнованиях.
На церемонии закрытия Олимпиады Янек Ыйглане волновался сильнее, чем на соревнованиях. Фото: Anna Szilagyi

На церемонии закрытия Олимпийских игр флаг Эстонии несли легкоатлет Янек Ыйглане и лучница Реэна Пярнат. Оба спортсмена были очень горды этой честью.

Реэна Пярнат, завоевавшая на Олимпиаде 31-е место, была знаменосцем эстонской делегации и на церемонии открытия парижской Олимпиады, так и в день закрытия. Эстонка подтвердила, что в последний день эти ощущения были еще острее.

«На церемонии закрытия я несла флаг с другими эмоциями, это даже немного круче перед таким скоплением людей», - сказала Пярнат.

Десятиборец Янек Ыйглане, который нес флаг вместе с Пярнат, волновался еще сильнее, чем перед соревнованиями.

«Я волновался сильнее, чем если бы выступал перед таким огромным количеством людей. Мы хотели вместе нести флаг Эстонии», - добавил Ыйглане, который признался, что нести флаг Эстонии на церемонии закрытия, несомненно, было очень возвышенным чувством.

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