Янек Ыйглане, знаменосец эстонской делегации, переживал на церемонии закрытия сильнее, чем на соревнованиях

Реэна Пярнат, завоевавшая на Олимпиаде 31-е место, была знаменосцем эстонской делегации и на церемонии открытия парижской Олимпиады, так и в день закрытия. Эстонка подтвердила, что в последний день эти ощущения были еще острее.

«На церемонии закрытия я несла флаг с другими эмоциями, это даже немного круче перед таким скоплением людей», - сказала Пярнат.

Десятиборец Янек Ыйглане, который нес флаг вместе с Пярнат, волновался еще сильнее, чем перед соревнованиями.

«Я волновался сильнее, чем если бы выступал перед таким огромным количеством людей. Мы хотели вместе нести флаг Эстонии», - добавил Ыйглане, который признался, что нести флаг Эстонии на церемонии закрытия, несомненно, было очень возвышенным чувством.