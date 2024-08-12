Скандал в Париже: запоздавшая на четыре секунды апелляция стоила спортсменке медали

Что же произошло? Румынская спортсменка Ана Мария Барбосу (13,7) была объявлена бронзовой призеркой в соревнованиях по спортивной гимнастике и уже начала праздновать победу, взяв флаг своей страны.

Однако Джордан Чайлз (13,666), спортсменка из США, подала протест, в итоге ей добавили 0,1 балла и с этим результатом (13,766) оказалось, что бронза теперь принадлежит ей.

Румынская команда мириться с такой несправедливостью не пожелала и, в свою очередь, опротестовала результаты. По их оценке, делегация США слишком поздно подала апелляцию и ее не стоило принимать в расчет. Расследовать ситуацию взялся Спортивный арбитражный суд (CAS).

CAS признал правоту румынской делегации. Протест со стороны США был подан спустя четыре секунды после истечения срока представления заявки – результат можно опротестовывать не позднее 60 секунд после опубликования результатов. Однако делегация США сделала это спустя 64 секунды после оповещения о результатах.

Тем самым МОК постановил, что Чайлз должна отказаться от своей бронзовой медали в пользу румынской спортсменки. Американка по итогам результатов вновь опустилась на пятую строчку.

Понятно, что федерация и олимпийский комитет США разочарованы этим решением. 23-летняя Чайлз после этого решения решила закрыть свои социальные сети ради сохранения своего душевного здоровья.

«Я на некоторое время перестану вести соцсети. Все это ради собственного душевного здоровья. Спасибо!», - написала член сборной США.

К счастью, Чайлз все же уедет из Парижа не с пустыми руками. У нее имеется золотая медаль Олимпиады, завоеванная в женском командном зачете.