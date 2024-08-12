Финнов в Париже поджидало историческое фиаско: мы по уши в грязи

Парижские олимпийские игры исторически неудачно складываются для для финнов. Впервые они остались без медали во время участия в летних Олимпийских играх. Их лучшим результатом стали два пятых места в Париже - они тоже не дотянули до Эстонии.

Легендарные финские спортсмены уже ранее считались с таким фиаско. Поэтому отсутствие медалей не стало большим сюрпризом ни для легенд лыжного спорта Юхи Мието и Айно-Кайсы Сааринен, ни для олимпийского чемпиона по борьбе Пертти Уккола.

«Пришло время посмотреть в зеркало. Теперь на все необходимо посмотреть критически, чтобы улучшить результаты. И спортсмены, и тренеры должны спуститься с облаков и не воображать, что достигнут высоких мест. Надо внимательно следить за тренировками и успешным восстановлением после них», — рассказал Мието финскому изданию Ilta-Sanomat.

«Мы по уши в грязи. Когда завершатся летние соревнования и наступит осень, придется серьезно засесть за работу», - сказал он.

