Стало известно, кто понесет флаг Эстонии на церемонии закрытия Олимпиады

Реэна Пярнат. Фото: Tairo Lutter

Ыйглане набрал на Олимпийских играх в Париже 8572 очка и занял пятое место, Пярнат заняла 33-е место.

После успешного олимпийского дебюта Ыйглане отдохнул в Ницце и с волнением ждет церемонии закрытия игр.

«Нести флаг Эстонии для меня такая же честь, как и успешно представлять Эстонию. Я с большим волнением жду этого», - передал слова Ыйглане пресс-релиз ЭОК.

Пярнат, которая несла флаг Эстонии и на церемонии открытия, после соревнований побывала дома в Лозанне, но решила еще насладиться олимпийской атмосферой. «Было очень приятно расслабленно находиться в олимпийской деревне и болеть за других эстонцев на соревнованиях. Надеюсь, что церемония закрытия будет такой же крутой, как и церемония открытия!»

На парижской олимпиаде Эстонии не досталось медалей, но в первую десятку вошла чертова дюжина эстонских спортсменов.

На церемонии открытия игр флаг Эстонии вместе с Пярнат нес дзюдоист Клен Кристофер Кальюлайд.

Церемония закрытия пройдет на стадионе «Стад де Франс», где прошли соревнования по легкой атлетике. Прямой эфир начнется на Postimees и Kanal 2 в воскресенье в 21.50.