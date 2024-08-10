У Литвы – четыре медали на Олимпиаде, а у Латвии и Эстонии...

Американцы завоевали в пятницу еще три золотые медали и теперь имеют 33 медали высшей категории, а также по 39 серебряных и бронзовых медалей.

У Китая, занимающего второе место в общем зачете, также 33 золотых медали, но гораздо меньше серебряных (27) и бронзовых (23) наград.

Австралия сохраняет третью позицию с 18 золотыми, 16 серебряными и 14 бронзовыми наградами, а Япония поднялась на четвертое место с 16 золотыми, восемью серебряными и 13 бронзовыми медалями.

Великобритания занимает в общем зачете пятое место с 14 золотыми, 20 серебряными и 23 бронзовыми медалями, а замыкают шестерку лидеров Франция с 14 золотыми, 20 серебряными и 22 бронзовыми медалями.

Больше всего медалей завоевали спортсмены США - 111, Китая - 83, Великобритании - 57 и принимающая сторона - Франция - 56.

Как минимум одну медаль завоевали представители 85 стран, а также сборная беженцев Международного олимпийского комитета (МОК). Из стран Балтии награды завоевала только Литва: две серебряные и две бронзовые медали.

9 августа Литва заняла второе место в новой дисциплине брейк-данс, где 17-летняя Доминика Баневич со сценическим именем Bgirl Nicka заняла второе место. Первую в истории золотую медаль в этой дисциплине завоевала японка Ами Юаса, или Ami.

Серебро также завоевал литовский спортсмен Миколас Алекна. Он установил новый олимпийский рекорд по метанию диска, который, однако, продержался менее десяти минут.